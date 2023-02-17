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全球城市塞車排名出爐　「台灣5縣市上榜」最塞竟不是台北

▲▼紅綠燈,交通號誌故障,馬路,路口,塞車,停電。（圖／記者周宸亘攝）

▲全球城市塞車排名出爐，「台灣5地上榜」最塞竟不是台北。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

荷蘭衛星導航產品製造商Tom Tom近日公布最新的全球最塞車城市排行榜，他們調查全球56個國家共389個城市2022年的塞車情況，台灣總共有台北、桃園、台中、台南及高雄5個城市上榜，其中最慢的城市是台中市，平均開車10公里需要24分40秒，台北市平均開車10公里則要花費21分10秒。

根據Tom Tom調查的資訊顯示，全球56個國家共389個城市中，塞車最嚴重城市第1名是英國首都倫敦，平均開車10公里需要36分20秒，第2名是印度邦加羅爾，平均開車10公里需要29分10秒、第3名則是愛爾蘭都柏林，平均開車10公里需要28分30秒。

剩餘4到10名分別是日本札幌、義大利米蘭、印度浦那、羅馬尼亞布加勒斯特、秘魯利馬、菲律賓馬尼拉及哥倫比亞波哥大。

▲▼最新全球塞車排名出爐！倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」。（圖／翻攝自Tom Tom）

▲台灣共有5個城市上榜。（圖／翻攝自Tom Tom）

台灣上榜的城市中，台中市排名世界第17，平均開車10公里需要24分40秒，其次是高雄市排名世界第21，平均開車10公里需要23分50秒，接著是台北市排名第46與台南市排名第48，平均開車10公里一樣都需要21分10秒，最後則是桃園市排名第161，平均開車10公里需要15分20秒。

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