飛機杯不夠用！淫男街頭隨機強壓正妹壞壞　跳蛋沾滿嘉明慘了

▲新北市潘姓男子尾隨夜歸女，默默潛入女子宿舍將人壓在地徒手撫摸大腿及生殖器等部位。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

超嚇人！新北市汐止區潘姓男子，尾隨夜歸正妹進入宿舍內，見四下無人，竟將人撲倒壓制在地，徒手隔褲摸大腿及私密處等部位，正妹滿身傷呼救後，潘男則趁機逃跑，警方獲報從潘男遺留現場沾有精液的跳蛋，將人查緝到案。士林地檢署偵結，依強制性交罪將潘男起訴。

30多歲潘男有性騷擾前科，居無定所時常出沒在汐止區。2022年4月6日潘跑到寶雅偷了牛奶絲安全褲、男用健慰器（飛機杯）和嬰兒油1瓶，共價值914元，法院去年10月依竊盜罪，處拘役40日，可易科罰金。

豈料，他偷完飛機杯以後，同年9月1日晚間9時許，尾隨正妹小婷（化名）到某巷內，見小婷居住的宿舍1樓電梯無門禁管制，他竟偷偷侵入，並搭乘電梯進入小婷宿舍。

他鬼鬼祟祟進入後，發現小婷獨自1人在廚房內，竟上前將人撲倒大力壓制在地，徒手隔著褲子摸大腿及生殖器等部位，更一度想強脫褲子，小婷奮力抵抗大聲呼救，驚動宿舍內其他人，潘男見事跡敗露跋腿就跑，也不小心將沾精液的跳蛋遺留在現場。

小婷遭侵犯後赴醫院驗傷後，發現雙側手臂有多處瘀青、左側小腿瘀青、雙側膝蓋瘀青及左側腳掌背部瘀青等傷害，她決定不姑息養奸報警提告。

警詢、偵查時，潘男坦承犯行，檢方根據現場監視器畫面、驗傷診斷書及跳蛋檢出DNA與潘男相符鑑定書，認他犯加重強制性交未遂及傷害罪，為想像競合犯，建請法院從一重加重強制性交未遂論處。