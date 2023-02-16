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無修正AV片段被流出！情色女優不忍了　對片商導演提告求償168萬

無修正AV片段被流出，前情色女優不忍了！對片商導演提告求償168萬。（翻自推特）

▲日本前AV女優澀谷果步擁有J罩杯豪乳。（翻自推特）

圖文／鏡週刊

日本前AV女優澀谷果步，不滿自己的2部作品片段，竟然被以「無修正」的方式在網路間流傳，今日澀谷果步決定不吞忍，向東京地方法院對片商、剪接公司、導演、攝影師等人提告，並求償共740萬日圓（約新台幣168萬元）。

據日本《每日新聞》報導，澀谷的訴狀指出，她在2014-2018從事AV女優的4年間，其中有2部在2016年拍攝的片子，竟然在去年1月被放在成人網站上流傳，而且出現的片段，竟然都是沒有打馬賽克的「無修正」影像。據澀谷描述，這些影片甚至還錄下「準備好了嗎？開拍！」的現場收音，因此明顯可見，絕對是無修正影片。

澀谷也主張，這顯示片商過去沒有做好無修正影片的管理，而且讓沒有打馬賽克的影片被公開，會侵害個人隱私權，因此向片商提告。另外，澀谷也認為剪接公司、導演和攝影師，都有可能惡意將無修正影片流出，因此一併提告。

澀谷接受媒體訪問時表示，這些無修正AV流出，幾乎都會讓女優「哭著入睡」。澀谷也希望，這起訴訟能讓AV業界重視保存影片的管理體制，不要再讓無修正影片流出。至於被告的片商，目前僅表示因為還未收到訴狀，因此不予置評。

澀谷果步希望她的案例，能讓AV業界重視影片保管機制。（翻自excite.co.jp）

▲澀谷果步希望她的案例，能讓AV業界重視影片保管機制。（翻自excite.co.jp）

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