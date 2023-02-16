女歌手出差意外住到「色情酒店」　崩潰：每天晚上聽啪啪聲

▲希爾芙到英國拍戲，入住當地一間飯店。（圖／翻攝自sylv_music TikTok）

圖文／CTWANT

不敢相信！瑞士一名女歌手希爾芙（Sylv）到英國出差，入住曼徹斯特一家飯店，沒想到竟住到一家惡名昭彰的「色情酒店」，充斥著各種性交易，整個晚上聽到隔壁房傳來的呻吟聲，讓她難以入眠。

希爾芙在TikTok平台透露，她去年5月前往曼徹斯特拍攝電影，並入住附近的一間飯店，當其他同伴得知她住的地方，全都傻眼了，「大家都知道那是一間不正直的飯店，就像是提供性和賣春的酒店」。

第一天登記入住後，希爾芙正在等電梯，有2人突然靠近，開始和她交談，起初她並沒有想太多，因為她和所有人都可以聊得來，對方詢問：「妳在這裡會需要一些陪伴嗎？妳會很忙嗎？」原本她以為這只是搭訕話術，但事後回想，才驚覺「他們可能是在提供服務」。

▲希爾芙不小心住到「色情酒店」，隔壁房間傳來各種激情聲。（圖／翻攝自sylv_music TikTok）

希爾芙抱怨，入住後被各種淫聲穢語吵到不得安寧，每天晚上都會聽到其他房間傳來的激情聲，「我旁邊的房間在忙，另一邊的房間也在忙，對面房間也是」，讓她覺得有點超過，而且每次搭電梯時，也會看到一對一對的「情侶」，雖然薪水不錯，但讓她忍不住思考這樣是否值得，發問：「我該逃嗎？」

經歷曝光後，引發熱烈迴響，許多網友建議：「不要接受那份工作了」、「和其他工作人員交談，看他們怎麼說」、「是的，這不值得」、「這是一個危險訊號」、「快跑，不要回頭」。另外，也有人開完笑：「飯店名字？出於研究目的我需要知道」、「聽起來像是我應該去的地」、「那間飯店現在生意應該很好」。

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