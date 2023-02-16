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這藝人轉當YouTuber！網見「訂閱已破100萬」驚呆：影片品質超神

▲▼（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

▲詹姆士的YouTube頻道已經破百萬。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

記者朱祖儀／綜合報導

現在自媒體當道，不少電視圈的名人也轉型當YouTuber，希望能吸引到不同年齡層的粉絲。近日一名網友就發現，有一名藝人轉型做YouTube頻道非常成功，這個人就是型男主廚詹姆士，因為就算對方不做菜，影片也讓人看了很開心。文章一出隨即引起眾人共鳴，不少網友也說「他的影片品質真的超神！」

原PO在Dcard發文表示，最近發現有位藝人轉型做YouTube頻道非常成功，就是「詹姆士姆士流」，不僅已經百萬訂閱，而且每支影片的觀看量也很驚人。他也稱讚，即使詹姆士不在影片中展示手藝，只是品嘗美食也讓人覺得很療癒，且力推一口定江山系列，「一位厲害的廚師評論我們平常吃到的食物，觀看體驗很舒服」。

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▲▼。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道）

▲網友很推薦「一口定江山」系列影片。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道）

不少網友看到後也紛紛大讚，「他早點做對決系列，Joeman就下去了」、「看他評價食物講評言之有物，即使是感覺不太好吃的，他也可以很有條理的解釋原因」、「他的節目對不會做菜的家庭主婦來說很實用耶」、「看詹姆士講評食物真的都可以講到很細緻的地方，如果是不好吃的食物，也會介紹怎麼做才會更好吃，跟一般食物YouTuber不在同一個檔次」、「他的影片品質真的超神，每一支片我都有看，剪輯很舒服，私心超級愛的」。

事實上，詹姆士的頻道今年1月初才剛破百萬，當時他收到YouTube頻道的百萬獎牌也相當開心，還在臉書曬出合照慶祝，看得出來他除了在廚師本業之外，轉型當藝人、YouTuber也相當成功。貼文下方也收到許多祝福，包括藝人炎亞綸、楊繡惠、佩甄、鍾欣凌、黃小柔等人，看得出他的好人緣。

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