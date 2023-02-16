太狠了！男猥褻兒童怕被捕　揮刀自宮「毀根滅跡」

▲印尼一名男子涉嫌猥褻兒童後，竟在家中「畏罪自宮」。此為示意圖，與新聞事件無關。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼涉嫌猥褻兒童的戀童癖男子YDB，疑因擔心遭警方逮捕，竟「畏罪自宮」將自己的生殖器切下後，裝入玻璃瓶藏起來，試圖藉此逃避法律責任。

據巴厘島椰子網報導，這起事件發生於印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）。當地2月11日上午，鄰居在家門口巧遇正要回家的YDB後，上前與他攀談，不料這名32歲男子卻神色慌張地打斷對方，表示自己要趕快回家洗澡。

鄰居察覺YDB的神情有異，加上發現他的生殖器部位疑似有血跡，於是便在午後再度上門拜訪，查看YDB的情況，沒想到卻見到YDB渾身是血地躺在浴室地板上，嚇得鄰居立刻將其送院急診。

警方隨後在浴室的一個玻璃罐內尋獲YDB的斷根，經調查後發現，YDB當天用鐮刀將自己的陰莖齊根切斷，僅留下2顆睾丸後，將斷根裝入玻璃瓶藏了起來。YDB已在12日進行手術，目前傷勢穩定。

由於警方數日前曾接獲受害家屬投報，指控YDB涉嫌猥褻與性侵兒童，因此警方懷疑，YDB是因為害怕被捕，才會做出「自宮」的極端行為，而當局也計劃在16日前往其住家將其逮捕歸案。