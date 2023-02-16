土耳其這城鎮「房子都沒倒」無人死亡　挺過毀滅性強震原因曝光

▲土耳其小城鎮埃爾津（Erzin） 在這次強震中，無人死亡。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合報導
土耳其6日規模7.8強震奪走至少4.1萬人性命，包含抗震豪宅等大量建築物倒塌，公路被震成碎片，大地出現裂谷。令人關注的是，小城鎮埃爾津（Erzin）在這次強震當中，無人死亡、沒有建築物倒塌，而這一切歸功於當地長期不允許違反國家法規建築工程存在的決心。
美媒NBC報導，埃爾津只距離震央約112.6公里，群山環繞，強震來襲後，部分建物受損，達到民眾留在那裡不安全的程度，公車站也封了起來，瓦礫散落一地。不過除此之外，民眾生活如常，可以在餐廳吃飯、商店也在營業，道路完好無損，警察專注指揮交通，而不是協助搜救，當地沒有高樓，這降低相關風險。
Erzin’deyim…— Zeynep Uzun (@zeynebuzunn) February 11, 2023
Hatay il merkezi yerle bir olmuşken burada tek bir bina dahi yıkılmamış. Belediye başkanı ile görüştüm “kaçak ve çok katlı yapıya müsaade etmiyoruz” diyor.
Şehirde hayat devam ediyor. pic.twitter.com/bEoZWjhnLc
相比之下，19公里外的奧斯曼尼耶城鎮（Osmaniye）大不相同，那裡房屋被夷為平地，災民仍在努力獲得援助。
在埃爾津工作6年的39歲男子提比科格魯（Emre Tibikoglu）認為，在地震發生後，已有2萬人湧入埃爾津，當地人口增加約50%。他提到，前任、現任市長都堅持不允許建造沒能符合建築規範的建築物，一旦官員們發現有違法建造的建築時，就會將其拆除，「有些當地人感到非常生氣」，但市長立場堅定，知道大地震遲早會來。
提比科格魯指出，不清楚其他城市為何不這麼做的原因，可能是地方政客與承包商之間有聯繫，直言更嚴格的政府法規本可限制如此大規模的悲劇。
NEW: Erzin, a tiny Turkish city, avoided the death and destruction of last week’s earthquake.— NBC News (@NBCNews) February 15, 2023
They credit their refusal to allow construction that violates the country’s codes. https://t.co/WmvOztt5jG
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