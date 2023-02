土耳其這城鎮「房子都沒倒」無人死亡　挺過毀滅性強震原因曝光

▲土耳其小城鎮埃爾津(Erzin) 在這次強震中,無人死亡。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其6日規模7.8強震奪走至少4.1萬人性命,包含抗震豪宅等大量建築物倒塌,公路被震成碎片,大地出現裂谷。令人關注的是,小城鎮埃爾津(Erzin)在這次強震當中,無人死亡、沒有建築物倒塌,而這一切歸功於當地長期不允許違反國家法規建築工程存在的決心。

美媒NBC報導,埃爾津只距離震央約112.6公里,群山環繞,強震來襲後,部分建物受損,達到民眾留在那裡不安全的程度,公車站也封了起來,瓦礫散落一地。不過除此之外,民眾生活如常,可以在餐廳吃飯、商店也在營業,道路完好無損,警察專注指揮交通,而不是協助搜救,當地沒有高樓,這降低相關風險。

相比之下,19公里外的奧斯曼尼耶城鎮(Osmaniye)大不相同,那裡房屋被夷為平地,災民仍在努力獲得援助。

在埃爾津工作6年的39歲男子提比科格魯(Emre Tibikoglu)認為,在地震發生後,已有2萬人湧入埃爾津,當地人口增加約50%。他提到,前任、現任市長都堅持不允許建造沒能符合建築規範的建築物,一旦官員們發現有違法建造的建築時,就會將其拆除,「有些當地人感到非常生氣」,但市長立場堅定,知道大地震遲早會來。

提比科格魯指出,不清楚其他城市為何不這麼做的原因,可能是地方政客與承包商之間有聯繫,直言更嚴格的政府法規本可限制如此大規模的悲劇。

