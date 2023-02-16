和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！外籍男表情超享受　廟方承認藏春色

▲泰國一名高齡僧人在房間內為外籍男「吞吐」，還拍攝色情影片。（圖／翻攝自brighttv）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國一名得到的佛教高齡僧侶驚傳破了淫戒！他被指控在寺廟裡和外國籍男子在房間同寢，甚至在過程中彎腰「吞吐洋腸」，吸吮該名男子的陰莖，他親自拍下色情影片後，影片在網路意外瘋傳，此消息獲得該間寺廟住持的助理證實，同時還被揭露他曾偷信眾的香油錢。

根據《7頻道》、《第3電視台》等泰國媒體報導，最近泰國網路社群上有一段高齡佛教僧人為外籍男性口交的色情影片「不慎流出」，造成當地社會巨大衝擊，並在網路引起非議，消息人士稱該名僧人是來自泰國春武里府班邦縣（Ban Bueng）的一座寺廟。

報導指出，該名僧人身穿黃色長袍，其本身具有同性戀傾向，影片中他正趴坐在床上對外籍男性進行口交。

該座寺廟的住持助理則透露，影片中正為外籍男性進行「吞吐」的男子在身份上的確是僧人，其法號為班宗，不過他並不是該座寺廟的僧人，而是來自其他府的僧人，「他經常來寺廟參加祈福活動，在寺廟裡已經借宿一年多，期間他甚至把寺廟的香油錢存進自己帳戶，東窗事發後才被住持趕出寺廟，不過他還是會來借宿。」

住持助理進一步說明，該名僧人已於2月1日離開寺廟，預計現今應該在華富里府的寺廟裡繼續借宿。

由於佛教是泰國文化的重要組成元素。對此，便有當地網友們向當局呼籲，期盼國家佛教辦公室或相關機構儘快處理該爭議案件，讓該名「淫僧」不能繼續為僧，因為僧人不應公然做出如此不雅的行為，玷汙了佛教的清譽。