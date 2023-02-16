疫情連降13天！指揮中心訂專責病房「開設天花板」上限8%

▲2/16各醫療區非應變醫院調整專責病床開設比率床數。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連13天下降，今日新增1萬6477例本土病例，確診病例中另增61例死亡。全國空床率無論在專責與負壓都超過5成以上，昨日醫療應變組也有6區指揮官開會，討論專責病房開設比率，並訂出開設「天花板」，以利釋出更多病房供其他科別病患入住。

指揮中心公布資料顯示，台北區500床以上的非應變醫院從至少4%改為4~8%，200-499床非應變醫院從4％調整為4-8%，北區、中區、高屏區非應變醫院也有所調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人羅一鈞表示，先前僅有規定開設下限，卻未定出上限，導致部分醫院開設比例高達9~10%。本週檢視各區專責病房開設情形後，將空床率最高的中區地板下調，開設範圍定在3~7%，南區則因原來病床開設較少，且有調度的需求，因此未做調整；東區空床率雖有6成以上，但因原本開設床數就少，因此未跟進調整。

羅一鈞說，之後指揮中心也會持續檢討專責病房開設規定，希望未來能進量減少集中收治需求，讓病床能做更有效的彈性運用。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。