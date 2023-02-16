上百餘震來襲！菲律賓6.1淺層地震　病患撤出醫院

▲體育館天花板的吸音板掉落，不過建築物本身並未受到嚴重破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓中部瑪斯貝特島（Masbate）16日凌晨2時10分發生規模6.1強震，截至中午12時，當地已出現至少123起餘震，部分建築物震出裂痕，病患逃離醫院。不過所幸地震並未造成人員傷亡或重大損失。

菲律賓媒體ABS-CBN報導，這起地震深度僅10公里，屬於淺層地震，民眾在睡夢中驚醒，有些人逃出家門。首府瑪斯貝特市（Masbate City）部份建築物牆上出現裂痕，包括省立醫院。部分病患從醫院撤離至戶外，到了當地上午11時，患者被建議返回院內，只是餘震接連來襲，病患再度回到戶外的帳篷。

依據菲律賓火山及地震研究所統計，自凌晨2時10分地震發生到中午12時，總計出現至少123起餘震。機構負責人巴科科爾透露（Teresito Bacolcol），餘震可能持續數日、甚至數周。

另外，瑪斯貝特市一處體育娛樂場所的天花板出現部分坍塌。瑪斯貝特市宣布各級學校停課。不過所幸截至目前，這起地震並未造成人員傷亡或重大損失。