烏克蘭摧毀俄羅斯「真空彈」火箭發射器　驚人爆炸畫面曝光

9 важких вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнепьок", вже втратив ворог з початку широкомасштабного вторгнення. На відео палає одна з них. Вистоїмо і переможемо! Слава Україні!

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭軍方15日宣稱,在東部頓內茨克地區的布格列達爾鎮(Vuhledar)附近,摧毀俄羅斯一個能發射「真空彈」的多管火箭發射器。依據影片,俄羅斯這套武器系統被摧毀後爆炸起火,火球瞬間炸出。

▲烏克蘭軍方公布畫面。(圖/翻攝自臉書/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

CNN報導,俄羅斯的TOS-1及TOS-1A多管火箭發射器均能發射配備溫壓彈頭(thermobaric warheads)的火箭,烏克蘭軍方透過Telegram發布影片說明,敵軍的Solntsepiok遇襲。而Solntsepiok正是俄羅斯TOS-1多管火箭發射器的暱稱。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)15日針對這段影片指出,此次行動由第72旅執行,炸了俄羅斯的Solntsepiok。

這類型的武器並不使用常規彈藥,有時被稱為「真空炸彈」(vacuum bombs),因為可從周邊空氣中吸入氧氣,產生強大高溫爆炸以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波,造成極嚴重的傷害,甚至蒸發人體。依據CNN先前報導,俄軍曾在烏克蘭邊境附近與境內移動TOS-1多管火箭發射器,包括哈爾科夫附近。