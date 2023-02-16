烏克蘭摧毀俄羅斯「真空彈」火箭發射器　驚人爆炸畫面曝光

9 важких вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнепьок", вже втратив ворог з початку широкомасштабного вторгнення. На відео палає одна з них. Вистоїмо і переможемо! Слава Україні! 由 Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 發佈於 2023年2月15日 星期三

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍方15日宣稱，在東部頓內茨克地區的布格列達爾鎮（Vuhledar）附近，摧毀俄羅斯一個能發射「真空彈」的多管火箭發射器。依據影片，俄羅斯這套武器系統被摧毀後爆炸起火，火球瞬間炸出。

▲烏克蘭軍方公布畫面。（圖／翻攝自臉書／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

CNN報導，俄羅斯的TOS-1及TOS-1A多管火箭發射器均能發射配備溫壓彈頭（thermobaric warheads）的火箭，烏克蘭軍方透過Telegram發布影片說明，敵軍的Solntsepiok遇襲。而Solntsepiok正是俄羅斯TOS-1多管火箭發射器的暱稱。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）15日針對這段影片指出，此次行動由第72旅執行，炸了俄羅斯的Solntsepiok。

這類型的武器並不使用常規彈藥，有時被稱為「真空炸彈」（vacuum bombs），因為可從周邊空氣中吸入氧氣，產生強大高溫爆炸以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波，造成極嚴重的傷害，甚至蒸發人體。依據CNN先前報導，俄軍曾在烏克蘭邊境附近與境內移動TOS-1多管火箭發射器，包括哈爾科夫附近。