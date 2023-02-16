快訊／美國購物中心又爆槍擊　1死3傷

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記者詹雅婷／綜合報導

美國德州艾爾帕索一間購物中心15日下午發生槍擊事件，造成至少1人死亡、3人受傷。這起槍擊案勾起民眾的恐怖回憶，因為這間購物中心附近的沃爾瑪賣場，曾於2019年8月爆發大規模槍擊事件，當年造成23人死亡。

綜合美媒CNN、ABC等報導，這起槍擊事件發生在「西耶羅維斯塔購物中心」（Cielo Vista Mall）的美食廣場，艾爾帕索警方於當地15日下午5時左右接獲報案，隨後派出警力到現場，也要求民眾避開案發區域。

警方表示，這起槍擊事件有4人中彈，其中一人死亡，另外3人受傷送醫。目前已有一人落網，認定還有一人在逃，正持續對商場進行搜索，但警方並未針對嫌犯可能的犯案動機發表評論，也沒有透露傷者傷勢細節。

當時人就在購物中心的民眾岡薩雷斯（Robert Gonzales）透露，他親眼目睹群眾跑向出口，最終安全回到自己的車上，目前正等待離開。他直言，這讓他想起2019年沃爾瑪賣場23人命喪槍下的恐怖回憶。

▼員警獲報後趕往現場。（圖／路透）