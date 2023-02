快訊／美國購物中心又爆槍擊　1死3傷

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州艾爾帕索一間購物中心15日下午發生槍擊事件,造成至少1人死亡、3人受傷。這起槍擊案勾起民眾的恐怖回憶,因為這間購物中心附近的沃爾瑪賣場,曾於2019年8月爆發大規模槍擊事件,當年造成23人死亡。

綜合美媒CNN、ABC等報導,這起槍擊事件發生在「西耶羅維斯塔購物中心」(Cielo Vista Mall)的美食廣場,艾爾帕索警方於當地15日下午5時左右接獲報案,隨後派出警力到現場,也要求民眾避開案發區域。

警方表示,這起槍擊事件有4人中彈,其中一人死亡,另外3人受傷送醫。目前已有一人落網,認定還有一人在逃,正持續對商場進行搜索,但警方並未針對嫌犯可能的犯案動機發表評論,也沒有透露傷者傷勢細節。

當時人就在購物中心的民眾岡薩雷斯(Robert Gonzales)透露,他親眼目睹群眾跑向出口,最終安全回到自己的車上,目前正等待離開。他直言,這讓他想起2019年沃爾瑪賣場23人命喪槍下的恐怖回憶。

▼員警獲報後趕往現場。(圖/路透)

VIDEO: El Paso police are investigating a shooting Wednesday evening at the food court inside Cielo Vista Mall, officials said. pic.twitter.com/nv8q0mUeIY