俄羅斯單方面宣布突破「烏東防線」　北約承諾增援烏克蘭軍備

▲烏克蘭頓涅茨克州波克羅夫斯克的公寓慘遭俄軍導彈襲擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭至今即將屆滿一周年，隨著去年12月俄羅斯徵召數萬名預備役軍力的支持下，俄軍最近幾周增強對烏克蘭南部、東部地區的進攻。在開戰一周年紀念日在即，外界普遍預測俄羅斯將發動新一輪大規模進攻。俄軍宣布在盧甘斯克地區的行動取得勝利；至於北約（NATO）則承諾增強對烏克蘭的軍事援助。

根據《路透社》，俄羅斯國防部於當地時間15日表示，俄軍已經突破烏克蘭東部的兩條堅固防線，面對俄軍在盧甘斯克地區的行動，烏克蘭軍隊顯然已經撤退，「在進攻中，...烏克蘭軍隊隨機撤退至距離之前占領防線3公里的地方，即便是敵人（烏軍）更堅固的第二道防線，也無法阻擋俄軍的突破。」

不過報導指出，俄羅斯國防部並未說明俄軍的進攻是發生在盧甘斯克州的哪個地區，因此《路透社》無法獨立核實俄方說法的正確性。

對此，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）則於15日晚些時候透過Telegram表示，俄軍正在對烏克蘭政府陣地發動「24小時」奇襲，不過並未說明具體攻擊地點；至於烏克蘭首都基輔的軍事管理部門則透露，15日空襲警報響起，6個疑似裝有偵察設備的俄羅斯汽球在首都上空被擊落。

另外，烏克蘭武裝部隊總參謀部（the General Staff of the Ukrainian Armed Forces）則表示，俄軍對與盧甘斯克州鄉鄰的頓內茨克州巴赫穆特（Bakhmut）發動地面砲擊，包括在附近向超過15個城鎮和村莊開火，同時針對哈爾科夫、盧甘斯克地區邊界上的社區進行坦克、迫擊砲、火砲訓練。

北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）則在比利時布魯塞爾舉行的北約國防部長會議上表示，北約成員國將繼續生產155毫米砲彈。歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）敦促各成員國加入德國行列，向烏克蘭派出坦克。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則表示，北約若提供基輔新的武器系統，都會將之用於訓練部隊。據悉，美國已承諾向烏克蘭提供274億美元的軍事援助。至於英國則承諾，英國和其他歐洲國家將透過一個國際基金向烏克蘭提供，包括坦克零件和火砲彈藥在內的軍事裝備。