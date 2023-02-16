《彭博》：拜登擬邀尹錫悅4月底訪美　白宮設宴款待

▲美韓兩國正在協調尹錫悅今年4月的訪美行程。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓今年迎來建交70周年紀念，為此南韓政府透過各種外交管道斡旋總統尹錫悅的訪美行程。美媒引述多名消息人士說法指出，在美韓兩國協商尹錫悅的國是訪問（State visit）之際，白宮正準備於4月設晚宴款待尹錫悅；不過，此一說法旋即遭到南韓總統辦公室否認。

根據美媒《彭博社》報導，多名消息人士於當地時間15日透露，美國總統拜登正準備在白宮設晚宴款待尹錫悅，時間點雖暫定在今年4月下旬，不過具體的時間點仍具有流動性，一旦美韓兩國談妥尹錫悅的對美國是訪問，將是自南韓前總統李明博2011年訪美後，睽違12年的南韓總統國是訪問。

國是訪問不同於正式訪問與工作訪問，其接待規格非常正式，完全按照外交禮儀安排，通常會以正式的外交禮儀和典禮來迎接，包括國宴、禮炮21響、檢閱儀仗隊、高層歡迎與歡送儀式等，且提供受邀國元首入住美國的「國賓館」布萊爾賓館（Blair House）。

報導指出，拜登自從2021年1月就任美國總統以來，至今只有法國總統馬克宏以國賓的身份於去年12月前往美國進行國是訪問。

不過《彭博社》的說法旋即遭到反駁。根據《韓聯社》，在該則報導刊出1個多小時後，南韓總統辦公室立刻透過發言人表示，報導提到的相關內容皆非美國政府的官方立場；另一名高層人士則表示，「韓美雙方仍在針對元首會談的日期與形式進行討論，目前仍未定案。」

報導指出，南韓府方針對訪美的相關計畫和消息採取謹慎以對的態度。

據悉，尹錫悅雖然去年9月曾於就任南韓總統以後首度訪美，但當時訪美的主要目的為出席在紐約的聯合國大會。