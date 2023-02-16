報告曝：俄主力戰車「9個月折損50%」！　動用冷戰舊型武器庫

▲ 烏軍坦克開過前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）估計，俄軍入侵烏克蘭9個月以來，已經損失近40%坦克車隊，部分主力戰車折損率甚至高達50%，使他們不得不動用冷戰庫存。烏軍則因繳獲大量坦克，且獲西方盟友提供的蘇聯時代坦克軍援，戰力較戰前有所增加。

根據《衛報》，IISS主席奇普曼（John Chipman）分析，這場戰爭是「俄軍政治和軍事失敗」，儘管克里姆林宮努力推動現代化，仍突顯領導階層缺陷及彈藥不足，過去一年的行動也引發對其軍隊、高階軍事領導階層能力及凝聚力的質疑。

IISS於15日發表針對全球武裝力量的年度「軍事平衡」（Military Balance）報告，主要基於去年2月底開戰至11月底的無人機、衛星影像及戰場開源（Open Source）照，雖然只能估計，但主要數據顯示俄國陸軍坦克數量從2927輛減少至1800輛，2013年首度交付的主力T-72B3主戰坦克損失尤其嚴重。

奇普曼說明，這代表俄軍T-72B3和相關型號僅剩入侵前的50%，生產緩慢也迫使莫斯科仰賴舊型武器庫存作為替代品。

▲ 俄軍至今未能奪下烏東要塞布格列達爾鎮，圖為烏兵向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

過度樂觀的態度使俄軍在戰爭初期損失大量坦克，尤其是進攻基輔過程中，大批坦克及裝甲車在基輔北部被毀，攻佔計畫失敗也導致許多被繳獲或拖走。他們以為會在烏克蘭受到歡迎，在基輔街頭閱兵遊行，結果反而被烏克蘭反戰車武器、砲兵及步兵擊斃。

俄軍坦克戰術至今幾乎沒有改善，且因烏克蘭使用偵察無人機再以砲火摧毀坦克，1月下旬以來在頓巴斯布格列達爾鎮（Vuhledar）爭奪戰中已經損失數十輛。不過俄軍仍保留大量舊型坦克庫存，估計達到5000輛，代表消耗戰策略可能持續一段時間。

至於烏克蘭，根據IISS分析師博伊德（Henry Boyd）說法，烏軍坦克數量自858量增至953輛，因從俄軍手中繳獲約500輛抵消部分損失，且有不少已經投入戰場。波蘭、捷克等國也捐贈大量蘇聯時代戰車，但戰車部隊目前規模仍僅有俄軍的一半。

基輔期盼未來幾個月內接收一批西方坦克及戰車，藉此取得戰場突破，更喊話希望取得1000輛。但陸戰分析師貝里（Ben Barry）估計，烏克蘭最終僅能獲得1/4，也就是250輛，若有足夠彈藥及零件，可能帶來「戰術優勢」，但不清楚這是否能賦予烏軍迅速逐出俄軍的戰力。他最後總結，「可以預期今年又是血腥的一年」，戰況將難以預測。