致死率高達88%！喀麥隆出現疑似「馬堡病毒」病例　鄰國已奪9命

▲馬堡病毒致死率高達88%，目前無預防性疫苗或治療藥物。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）



實習記者任庭儀／編譯

非洲赤道幾內亞近日爆發馬堡病毒疫情，當地已有9人染疫後死亡。鄰國喀麥隆（Cameroon）13日證實邊界城鎮出現疑似病例，目前已匡列接觸者將持續追蹤。世界衛生組織（WHO）警告，馬堡病毒具有高度傳染力，目前尚未研發出預防性疫苗或治療藥物，致死率高達88%。

根據CNN報導，中非赤道幾內亞宣布爆發馬堡病毒（Marburg Virus）後，鄰國喀麥隆立即限制邊界以防止疫情擴散，然而仍在13日證實出現2例疑似馬堡病毒病例。

據WHO資料顯示，赤道幾內亞迄今已通報9起死亡病例及16起疑似病例。喀麥隆當局表示，2名疑似個案居住在接壤社區Olamze，為16歲青少年、1男1女，均無赤道幾內亞地區旅行史，已匡列42名接觸者並持續追蹤。

▲非洲安哥拉2005年曾爆發馬堡病毒疫情。（圖／達志影像／美聯社）



馬堡病毒與伊波拉病毒屬於同一科，是透過果蝠傳染給人類，再經由液體在人與人之間傳播，目前還沒有治療方法，具體症狀包含頭痛、發燒、肌肉疼痛、吐血與出血。

自1967年以來，非洲南部與東部已經出現十多次馬堡疫情，WHO指出，在過去的疫情中，取決於病毒株種類和病人管理的差異，死亡率從24％至88％不等。