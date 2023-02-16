台積電ADR跌5.31%　美零售數據超預期！道瓊漲38點

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）
文／中央社紐約15日綜合外電報導
美國1月零售數據增幅高於預期，提供了關於美國經濟韌性的證據，美股主要指數今天收漲，但因投資者擔心聯邦準備理事會（Fed）未來幾個月進一步升息，股市漲幅有限。台積電ADR跌5.31%、收92.76元。
道瓊工業指數上揚38.78點或0.11%，收34128.05點。
標準普爾指數揚升11.47點或0.28%，收4147.60點。
那斯達克指數上漲110.44點或0.92%，收12070.59點。
▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）
文／中央社紐約15日綜合外電報導
美國1月零售數據增幅高於預期，提供了關於美國經濟韌性的證據，美股主要指數今天收漲，但因投資者擔心聯邦準備理事會（Fed）未來幾個月進一步升息，股市漲幅有限。台積電ADR跌5.31%、收92.76元。
道瓊工業指數上揚38.78點或0.11%，收34128.05點。
標準普爾指數揚升11.47點或0.28%，收4147.60點。
那斯達克指數上漲110.44點或0.92%，收12070.59點。
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