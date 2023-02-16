「刺激1995」海報美女逝世　享壽82歲

▲美國女演員拉寇兒薇芝（Raquel Welch）。（圖／路透社）

文／中央社洛杉磯15日綜合外電報導

美國媒體報導，美國女演員拉寇兒薇芝（Raquel Welch）今天過世，享壽82歲。她生前因在電影「大洪荒」中身穿鹿皮比基尼，成為國際性感偶像。

美國廣播公司（ABC News）報導，拉寇兒薇芝的代表在發給KABC電視台（KABC-TV）的聲明中指出：「這位電影、電視和舞台劇傳奇女演員，在經歷了短暫疾病後，於今天清晨平靜去世。」

拉寇兒薇芝的演藝生涯橫跨50逾年，曾演出逾30部電影和50部電視影集並出現其中，並曾榮獲金球獎（Golden Globe）。

在1966年，拉寇兒薇芝因為演出科幻電影「驚異大奇航」（Fantastic Voyage）及「大洪荒」（One Million Years B.C.）而走紅。

她因為演出「大洪荒」時身穿鹿皮比基尼的劇照，從此躍升為性感偶像，這張劇照成為了暢銷海報，使她變成海報女郎。

在經典電影「刺激1995」（The Shawshank Redemption）中，主角安迪在牢房掛了一幅拉寇兒薇芝的那張性感海報，以便他挖牆逃獄，後來這一幕蔚為經典。

此外，拉寇兒薇芝曾演出的經典電影還包括1973年「豪情三劍客」（The Three Musketeers），並且曾在「金髮尤物」（Legally Blonde）中軋一角。