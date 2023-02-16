　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美副卿警告中國勿侵台：別以議員訪台為由採取軍事行動

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／路透）

▲美國副國務卿雪蔓警告中國別輕舉妄動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）15日表示，美方希望中方別以美國國會官員訪台作為藉口展開軍事行動，她呼籲，「所有國家應該警告北京當局不要侵略台灣」。

路透社報導，美中關係在去年8月因時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而急速冷卻，中方更以圍台軍演作為回應。不過此舉並未阻止美國議員繼續訪台，後續一波波國會議員來台參訪，外界也認為共和黨籍現任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），將會在今年春季或夏季訪台。

雪蔓15日重申，美國在「一中政策」下，將會持續協助台灣鞏固自我防衛的能力，「我們希望中華人民共和國不要以國會議員訪台作為藉口，進行軍事行動。」

裴洛西訪台後，中方展開史無前例的圍台軍演，使美中關係降到近年最低的谷底，今年2月又發生中國間諜氣球侵入美國本土領空的事件，氣球遭美軍擊落，雙方原本逐漸回溫的關係再次受到打擊。

雪蔓表示，俄烏戰爭已加重全球能源、食物與通膨壓力，若中國侵台將會再讓全球民生雪上加霜，「所以，我呼籲所有國家告訴中國，『這（侵台）會影響到我，會影響到我的人民，我的國家，這不是一個好主意。』」

ET快訊
龍套演員2年看透「貴圈真亂」　素顏只有神仙姐姐最驚豔
穿比不穿還涼！ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告　業界稱他
ONE BOY老闆起底！女友驚是「文大子瑜」　業界盛傳家中富
白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前　「面對面內心話」曝
今晨7.4℃！　下波濕冷變天時間曝
台積電ADR暴跌5.31%　美零售數據超預期！道瓊漲38點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳將被拔官　烏克蘭防長：澤倫斯基已要求他留任

布林肯將出席慕尼黑會議　國務院避談是否見王毅

美中晶片戰諜影重重　ASML控前中國員工盜用機密資訊

美副卿警告中國勿侵台：別以議員訪台為由採取軍事行動

台積電ADR跌5.31%　美零售數據超預期！道瓊漲38點

「刺激1995」海報美女逝世　享壽82歲

路透：拜登擬就中國高空氣球事件發表演說

菲律賓爆淺層地震！　規模6.1

8歲男童半夜痛醒　驚見手臂被1公尺長蛇「纏繞咬2口」

烏軍證實擊落「6顆俄羅斯氣球」　進入基輔上空警報大響

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

白沙屯媽祖突彎進夜市　狂撞貨車又飛越機車！

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

傳將被拔官　烏克蘭防長：澤倫斯基已要求他留任

布林肯將出席慕尼黑會議　國務院避談是否見王毅

美中晶片戰諜影重重　ASML控前中國員工盜用機密資訊

美副卿警告中國勿侵台：別以議員訪台為由採取軍事行動

台積電ADR跌5.31%　美零售數據超預期！道瓊漲38點

「刺激1995」海報美女逝世　享壽82歲

路透：拜登擬就中國高空氣球事件發表演說

菲律賓爆淺層地震！　規模6.1

8歲男童半夜痛醒　驚見手臂被1公尺長蛇「纏繞咬2口」

烏軍證實擊落「6顆俄羅斯氣球」　進入基輔上空警報大響

5韓星「各捐1億韓元」救助土耳其　私下暖舉曝光！盼兒童重拾希望

確診者免隔離？名醫喊直接法定傳染病降類「滿足1條件」3月中可實施

限時8天！超商咖啡飲品「組合價222元」爽喝　補班日美式買1送1

傳將被拔官　烏克蘭防長：澤倫斯基已要求他留任

鹿晗潮牌外套賣6700元遭批車工差！　線頭亂竄歪七扭八…買家怒：很火大

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

布林肯將出席慕尼黑會議　國務院避談是否見王毅

柯文哲自認成2024關鍵第三勢力　「誰當選我來決定」

紐約時裝周找穿搭靈感！緞帶牛仔褲浪漫升級、Balletcore風潮美出新高度

台積電大勝！iPhone 14 Pro逆天跑分出爐　狠甩S23 Ultra

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

國際熱門新聞

爽嗑唐吉軻德丼飯　生魚片有蟲蠕動

讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了

少年遭虎撕咬剩半身　12hrs後爺爺也被吃掉

福岡河豚屍躺滿沙灘　災難前兆

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

8歲童痛醒　驚見一條蛇纏繞咬2口

台積電ADR跌5.31%　道瓊漲38點

北韓飢荒惡化　20年首次削減軍糧

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

烏軍證實　俄軍氣球進入基輔上空

「刺激1995」海報美女逝世　享壽82歲

菲律賓爆淺層地震！　規模6.1

利比亞船難73失蹤者恐已喪生

男殺同居女友「藏屍冰箱」　幾小時後娶別人

更多熱門

相關新聞

路透：拜登擬就中國高空氣球事件發表演說

路透：拜登擬就中國高空氣球事件發表演說

路透社今天引述一名知情人士所言報導，針對美軍擊落中國高空氣球及3個不明飛行物，美國總統拜登及他的團隊正在考慮，讓他在不久後就此發表演說。

點大杯來小杯　男失控暴怒「掏槍射16歲店員」

點大杯來小杯　男失控暴怒「掏槍射16歲店員」

何時辭推特CEO？　馬斯克：今年底是好時機

何時辭推特CEO？　馬斯克：今年底是好時機

美史上最大獎618億元　得獎者身分曝光

美史上最大獎618億元　得獎者身分曝光

美研究：確診90天「糖尿病發病率」暴增58%！

美研究：確診90天「糖尿病發病率」暴增58%！

關鍵字：

美國副國務卿台灣中國北美要聞Wendy Sherman

讀者迴響

熱門新聞

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

林佳娜飛大馬「跟護照差太大」卡關　曝素顏照：確實不一樣

遊戲橘子告丁特遭駁回！法院曝3敗訴理由

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

即／高雄男駕駛突癲癇　衝撞2汽車12機車

宋少卿突「悼念黃安」！本尊緊急發文

爽嗑唐吉軻德丼飯　生魚片有蟲蠕動

喊劉文正沒死的人是他！身分曝光　夏玉順氣罵：就是個小混混

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

被批「債務歸零就不見」！澎恰恰現身：誤會

最快4月普發6千元！ATM輸入2組號碼領現金　中華郵政完成程式修改

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面