美副卿警告中國勿侵台：別以議員訪台為由採取軍事行動

▲美國副國務卿雪蔓警告中國別輕舉妄動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）15日表示，美方希望中方別以美國國會官員訪台作為藉口展開軍事行動，她呼籲，「所有國家應該警告北京當局不要侵略台灣」。

路透社報導，美中關係在去年8月因時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而急速冷卻，中方更以圍台軍演作為回應。不過此舉並未阻止美國議員繼續訪台，後續一波波國會議員來台參訪，外界也認為共和黨籍現任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），將會在今年春季或夏季訪台。

雪蔓15日重申，美國在「一中政策」下，將會持續協助台灣鞏固自我防衛的能力，「我們希望中華人民共和國不要以國會議員訪台作為藉口，進行軍事行動。」

裴洛西訪台後，中方展開史無前例的圍台軍演，使美中關係降到近年最低的谷底，今年2月又發生中國間諜氣球侵入美國本土領空的事件，氣球遭美軍擊落，雙方原本逐漸回溫的關係再次受到打擊。

雪蔓表示，俄烏戰爭已加重全球能源、食物與通膨壓力，若中國侵台將會再讓全球民生雪上加霜，「所以，我呼籲所有國家告訴中國，『這（侵台）會影響到我，會影響到我的人民，我的國家，這不是一個好主意。』」