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8歲男童半夜痛醒　驚見手臂被1公尺長蛇「纏繞咬2口」

▲▼8歲童半夜突劇痛！睜眼驚見「被蟒蛇纏繞」　捕蛇人曝意外結局。（圖／翻攝自臉書／Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days）

▲8歲童半夜痛醒，驚見1公尺長蛇「纏繞咬2口」。（圖／翻攝自臉書／Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲昆士蘭（Queensland）發生一起驚悚事件，一名8歲男孩8日凌晨睡覺時，手臂上突然傳來劇烈疼痛，驚醒後發現竟是一隻3英尺（91.4公分）長的地毯蟒，正在緊緊纏繞他的手臂並咬了2口。所幸啃咬男童的地毯蟒沒有毒，男童送醫治療後沒有大礙。

根據Newsweek報導，捕蛇人布朗（Steve Brown）表示，他8日凌晨1時許接到一通住在昆士蘭的客戶電話，客戶表示他的8歲兒子遭到一條蛇攻擊，這一條蛇不但緊緊纏住孩子的手臂，過程中還咬了孩子2口，劇烈的疼痛造成孩子放聲大哭。

▲▼8歲童半夜突劇痛！睜眼驚見「被蟒蛇纏繞」　捕蛇人曝意外結局。（圖／翻攝自臉書／Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days）

▲由於地毯蟒沒有毒性，孩子送醫後沒有大礙。（圖／翻攝自臉書／Brisbane North Snake Catchers and Relocation 24hrs 7days）

布朗趕到後，發現入侵住宅的是一條3英尺（91.4公分）長的地毯蟒，客戶已經把蛇從孩子的手臂上鬆開，避免地毯蟒再次攻擊孩子，由於地毯蟒沒有毒性，孩子除了受到極大的驚嚇外，送醫後沒有大礙，至於咬人的地毯蟒，被他捕獲後帶到異地野放。

布朗表示，蛇類經常會出現人們的家中，因為牠們白天炎熱的時候，會尋找涼爽的地方休息。他也說，蛇一般不會主動攻擊人，只有在感受到威脅，或受到人類騷擾時才會咬人，孩子可能是睡覺時翻身，讓蛇覺得受到威脅，才會啃咬孩子的手臂，也強調一般人若遭到蛇咬，一定要請專業人士處理，避免發生意外。

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