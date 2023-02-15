　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓20年來首次「削減軍糧」！飢荒惡化　開城每天餓死數十人

▲▼北韓軍方高層2018年9月9日在金日成廣場列隊觀看閱兵式、北韓閱兵式。（圖／路透）

▲北韓20多年來首次降低軍人的糧食配給額。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

據傳北韓糧食短缺問題正進一步惡化，甚至連原本生活條件較好的軍人階層也被當局下令減少配給量，為本世紀20多年來首見。南韓媒體認為，這代表北韓糧食問題已經到了非常嚴重的程度。

根據南韓《東亞日報》報導，一名南韓政府高層人士透露，北韓近日將每名軍人每日的糧食配給量從原本的620公克減少到580公克。南韓高層人士表示，「這是2000年代以來北韓首次減少軍隊的配給量，連優先配給對象的軍隊糧食都減少，意味著北韓的糧食困難已經超出嚴重的程度。」

韓媒報導稱，南韓當局分析多份北韓情報，已經掌握北韓的軍糧配給情況，北韓普通人民通常每天的糧食配給量約為550公克至600公克，如今軍人的糧食配給被減少到580公克，代表就連配給優先權靠前的軍隊也已經降至一般民眾水準。分析認為，如果必須削減軍糧，那麼北韓的戰時儲備糧食可能已經處於低谷。

還有南韓政府人士透露，北韓2022年舉行的軍事演習次數，相比2021年減少了10％至20％，據悉是受到能源短缺問題影響。

另據韓聯社在2月稍早引述消息人士的報導，北韓開城受糧食短缺影響，每天有數十人餓死，加上近期寒潮肆虐，民眾陷入飢寒交迫。報導指出，開城一般被視為北韓的富裕地區，如果連開城的糧食問題都如此嚴重，可見北韓境內各地的飢荒問題有多嚴峻。

韓聯社指出，北韓去年年底才剛召開勞動黨全體會議，短短兩個月又決定將於2月下旬再次召開會議，並將農業問題定為主要議題，實屬罕見，也可能代表北韓確實正面臨相當嚴重的糧食問題。

ET快訊
澎恰恰現身了！被林秉文指「債務歸零就不見」　合體揭真相
宋少卿突「悼念黃安」！　本尊緊急發文
爸媽福音來了！1歲內嬰兒配方奶「開放網購」　相關處理原則出爐
快訊／恐怖22秒畫面曝！　高雄男衝撞路邊2汽車12機車
醫曝「心血管疾病」4大高危險群：一發作就要你命
丫頭接到「找鞋電話」　一低頭尷尬了
他稱郭台銘代表藍營選總統「沒機會」　除非這樣做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓20年來首次「削減軍糧」！飢荒惡化　開城每天餓死數十人

屋頂破洞滑出「超粗巨根」！一捅驚掉出2條肥蟒：情人節在壞壞啦

北韓成立「固態燃料」新型ICBM運用部隊　恐已透過冷發射測試性能

巴西恐怖剖腹取嬰！婦懷孕7個月血肉綻開亡　女嫌：想當自己孩子養

末班車回總站「還有乘客沒下車」　司機轉身卻嚇壞：消失了

點大杯飲料來小杯　男失控暴怒「掏槍開火」！16歲店員爆血

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機接回11倖存嬰

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

日本1月觀光客破149萬人！台灣人第二多　陸客暴跌9成

祖孫接連入虎口！食人虎撕咬「少年剩半身」　12小時後又吃掉爺爺

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

社牛「叫賣式」讚最愛店家 老闆難掩尷尬：謝謝妳！

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

北韓20年來首次「削減軍糧」！飢荒惡化　開城每天餓死數十人

屋頂破洞滑出「超粗巨根」！一捅驚掉出2條肥蟒：情人節在壞壞啦

北韓成立「固態燃料」新型ICBM運用部隊　恐已透過冷發射測試性能

巴西恐怖剖腹取嬰！婦懷孕7個月血肉綻開亡　女嫌：想當自己孩子養

末班車回總站「還有乘客沒下車」　司機轉身卻嚇壞：消失了

點大杯飲料來小杯　男失控暴怒「掏槍開火」！16歲店員爆血

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機接回11倖存嬰

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

日本1月觀光客破149萬人！台灣人第二多　陸客暴跌9成

祖孫接連入虎口！食人虎撕咬「少年剩半身」　12小時後又吃掉爺爺

2025年消除C肝遭新冠攪局！病人治療量降2成　想達標每月得治2000人

正統印度咖哩「根本不存在」！專家揭取名真相：英國人偷懶

福特「新一代旅玩家」內裝曝光！取消實體按鍵、12.3吋雙螢幕上身

新北輔導鶯歌陶瓷產業有成　「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

心在湖人？厄文拒談是否續留獨行俠　名嘴稱唐西奇搭他不會開心

台北2樓透天要賣4500萬！廢墟屋況遭酸爆　房仲揭背後價值

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友　精進水中悠游技能係為重要任務

他好奇「白癡公主漂亮為何堅持搞怪？」　網1原因結案：你不懂

「皇子」布朗尼入選NIKE籃球峰會美國隊　下一站仍未定

澎恰恰現身了！被林秉文指「債務歸零就不見」　合體揭真相：誤會

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

紐西蘭發生規模6.3強震　無海嘯威脅

爽嗑唐吉軻德丼飯　生魚片有蟲蠕動

匿名參訪PornHub成歷史　官方：註冊後才准看

25歲門將撲出12碼後倒地　比賽中猝死

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

才從洞穴脫困　泰國足球小隊長驚傳過世

少年遭虎撕咬剩半身　12hrs後爺爺也被吃掉

《灌籃高手》社長手塚治驚傳逝世　享壽62歲

屋頂滑出「超粗巨根」！一捅掉出2條肥蟒

看齊巴菲特擁抱台積電　他分析後擬加大買進

狗狗震後6天獲救「緊抓主人遺體不放」

更多熱門

相關新聞

北韓成立「固態燃料」新型ICBM運用部隊

北韓成立「固態燃料」新型ICBM運用部隊

北韓（朝鮮）於8日晚間舉行建軍節75周年閱兵儀式，當中公開疑似搭載固態燃料引擎的新型洲際彈道飛彈（ICBM），對外展現最大的核武攻擊能力。不過南韓媒體卻在閱兵儀式影片發現，北韓已經針對固態燃料ICBM成立運用部隊，且出現相關的軍旗，分析認為北韓恐怕已透過冷發射（cold launch）確認性能。

金正恩「太寵女兒」引民怨！居民大吐不滿

金正恩「太寵女兒」引民怨！居民大吐不滿

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

金正恩愛女曝光　傳北韓下令同名女性改名

金正恩愛女曝光　傳北韓下令同名女性改名

北韓「金正日心腹」吳克烈93歲高齡病逝

北韓「金正日心腹」吳克烈93歲高齡病逝

關鍵字：

北韓飢荒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面