222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機接回11倖存嬰

▲土耳其救援隊在災後222小時救出42歲婦女伊馬莫伊夫盧。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其恐怖大地震發生至今已近10天，就在所有人擔心倖存者存活機率正在下降之際，救援隊再次傳來了好消息，42歲婦人伊馬莫伊夫盧（Melike Imamoglu）在震後222小時獲救。另外，救援隊也在災區救出了11名嬰兒，而這些嬰兒也將搭乘總統專機到首都安卡拉治療。

綜合外媒報導，土耳其布爾薩（Bursa）的救援隊15日在Hayrullah區的一座公寓廢墟尋找倖存者時，突然聽到地下傳來一陣聲響。搜救隊趕緊徒手挖開瓦礫堆，並在廢墟中發現受困了222個小時的伊莫伊夫盧。

Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, enkazdan 222 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



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從現場畫面可見，這名42歲婦人活著被救出廢墟後，在現場接受了簡單急救，就被披上保暖毯，以擔架轉移到附近醫院搶救。與此同時，土耳其救援隊也在卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）和阿達納（Adana）救出了11名嬰兒。

▲救援隊再次救出11名嬰兒，而總統也特別派專機將這些嬰兒接到首都救治。（圖／翻攝自推特）

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）15日下令當局派出總統專機，將這11名嬰兒接到首都安卡拉治療。據悉，這幾名嬰兒目前的健康狀況無虞，而安卡拉的家庭和社會服務機構也將在嬰兒們接受更全面的健康檢查後，為他們提供後續的照顧與治療。