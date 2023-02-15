紐西蘭發生規模6.3強震！　民眾驚恐：砰一聲後狂晃

▲ 紐西蘭15日晚間發生地震。（圖／翻攝自USGS）
記者陳宛貞／綜合外電報導
紐西蘭遭受熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊，狂風暴雨引發恐怖洪災，14日全國進入緊急狀態，未料危機尚未解除，當地15日晚間又發生規模6.3地震，所幸目前未傳出災情。
根據紐西蘭地震監測機構GeoNet，當地15日晚間7時38分（台灣下午2時38分）發生規模6.3強震，震央位於北島城鎮帕拉帕拉烏穆（Paraparaumu）西北方50公里處，深度約50公里。美國地質調查局（USGS）則測得規模5.7，深度約74.3公里，未發布海嘯警報。
A M6.1 earthquake caused a long and strong shake felt widely across the North Island and Marlborough region. We received over 61k felt reports.— GeoNet (@geonet) February 15, 2023
No tsunami is expected.
Remember, drop, cover hold in the event of aftershocks.
It’s a difficult time for the N. Island. Kia kaha pic.twitter.com/jVpXdaffjk
當地媒體Stuff報導，截至當地晚間8時10分，北島北端至南島有6萬688人在GeoNet上回報有感，威靈頓火車因此降速至每小時25公里，恐怕造成乘客行程延誤。紐西蘭消防局發言人晚間8時20分表示，目前未接獲任何地震相關事件通報。
另據RNZ報導，這起地震震感明顯，在許多地區都能感受到搖晃，且晃很久。在距離震央20分鐘車程的波里魯阿（Porirua），有人說，當時先聽到砰的一聲，接著出現劇烈搖晃。
另一方面，嘉布瑞爾引發的洪災已導致北島3人喪命，道路和房屋被洪水淹沒，主要公路也因山崩或坍方被毀，上萬人流離失所，數字預料仍會上升。
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