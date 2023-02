紐西蘭發生規模6.3強震！　民眾驚恐：砰一聲後狂晃

▲ 紐西蘭15日晚間發生地震。(圖/翻攝自USGS)

記者陳宛貞/綜合外電報導

紐西蘭遭受熱帶氣旋嘉布瑞爾(Gabrielle)襲擊,狂風暴雨引發恐怖洪災,14日全國進入緊急狀態,未料危機尚未解除,當地15日晚間又發生規模6.3地震,所幸目前未傳出災情。

根據紐西蘭地震監測機構GeoNet,當地15日晚間7時38分(台灣下午2時38分)發生規模6.3強震,震央位於北島城鎮帕拉帕拉烏穆(Paraparaumu)西北方50公里處,深度約50公里。美國地質調查局(USGS)則測得規模5.7,深度約74.3公里,未發布海嘯警報。

A M6.1 earthquake caused a long and strong shake felt widely across the North Island and Marlborough region. We received over 61k felt reports.



No tsunami is expected.



Remember, drop, cover hold in the event of aftershocks.



It’s a difficult time for the N. Island. Kia kaha pic.twitter.com/jVpXdaffjk