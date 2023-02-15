南韓11歲女童離奇失聯6天！一度「斷絕音訊」　警逮捕50歲變態大叔

▲南韓11歲李姓女童失蹤5天，一度在首爾銷聲匿跡。（圖／南韓警察廳失蹤兒童協尋中心）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近傳出年僅11歲女童失聯6天的離奇事件，該名女童本月10日從江原道春川市的住處離家出後，便一度銷聲匿跡，手機訊號最後出現的地點竟然還是首爾蠶室。不過如今傳出好消息，警方在忠清北道忠州市某工廠發現女童的蹤跡，確認女童平安無事，過程中還一度逮捕疑似誘拐女童的嫌犯。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，該名一度失聯6天的國小女童為11歲的李彩希（이채희，音譯），她10日從江原道春川市的住處離家出走後，竟然搭乘計程車前往春川市外巴士轉運站，並搭乘開往首爾的高速客運，之後抵達首爾市松坡區蠶室站附近後，手機訊號完全斷絕。

李彩希的父母發現不對勁後，於11日上午9時向警方申報失蹤，警方透過公開偵查尋找女童的下落。不過在失蹤第5天時，女童李彩希昨（14）日晚間8時竟然向母親發送手機簡訊，「我人在忠州，覺得好害怕」，女童母親即時撥打112報案，案情才出現轉機。

直到今（15）日上午11時30分，警方才終於在忠清北道忠州市蘇台面某工廠（一說是民宅）發現女童李彩希，確認女童健康狀況良好，同時在現場即時逮捕疑似誘拐女童的50多歲男性嫌犯。

女童李彩希雖然平安歸來，但據傳身心仍處於不安的狀態。

警方關係人士指出，「未來將會透過調查來釐清（女童失蹤案）是否涉及綁架等相關犯罪，目前正將女童帶回江原道春川。」