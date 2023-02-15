劉文正傳心肌梗塞逝！醫：2大好發因子難防　黃金搶救期僅10分鐘　

▲傳奇巨星劉文正驚傳於2022年11月因心肌梗塞離世。（圖／取自網路）

記者嚴云岑／台北報導

傳奇巨星劉文正驚傳於2022年11月因心肌梗塞離世。心臟科醫師表示，造成心肌梗塞主要有6大原因，其中2類無法改善，若在路上發現有人突然倒下，應把握10分鐘的黃金搶救期，以免腦部缺氧過久，送醫也難以回天。

台北榮總內科部心臟科特約醫師陳雲亮接受媒體聯訪時表示，心肌梗塞是心臟冠狀動脈組塞引發的結果，一旦心臟血管阻塞，會在很短的時間造成心律不整（VT、VF），可能會在幾分鐘或1小時內死亡。

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陳雲亮提到，現在許多公共場合都設有心臟去顫器（AED），當心律不整發生時，民眾可以即時幫忙電擊救援，或者施作體外心臟按摩（CPR）等待救護車到來。

「黃金救援期只有10分鐘。」陳雲亮表示，當大腦完全沒有血流輸入的話，6分鐘就會失去功能，超過10分鐘小腦、延腦也都會停擺。

由於心肌梗塞好發原因中，有2項無法透過改善，包括家族遺傳史與年齡。陳雲亮提到，高齡者若有菸癮，又有高膽固醇、高血壓與糖尿病，「血管就會被沈澱物堆積起來」。他呼籲民眾應維持良好生活習慣，也可以透過勞動性活動自我覺察，若在從事打球、爬山等運動時胸口感受到壓力或絞痛，就要提高警覺。

該消息也被經紀人夏玉順證實。夏玉順透露，他在劉文正去世的前兩個月才剛與對方見面，當時劉文正的狀態很好，看不出異樣，對於昔日工作夥伴突然離世感到十分難過。