才熬過洞穴死劫！泰國足球小隊長「夢想成真」赴英深造　驚傳過世

▲2018年受困睡美人洞時，多姆才13歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國2018年13名足球隊師生受困睡美人洞的事件引發國際關注，所幸全員獲救。只不過，當年擔任足球隊小隊長的多姆（Dom，又名Duangpetch Promthep）如今傳出在英國發生意外過世的消息，已知頭部受傷，但死因尚待釐清。

綜合BBC、Thaiger報導，多姆是2018年6月受困清萊府「睡美人山洞」（Tham Luang）內的13名野豬少年足球隊師生之一，其中擔任小隊長的多姆當年才13歲。到了去年，已經17歲的多姆順利進入英國萊斯特的布魯克豪斯學校足球學院（Brooke House College Football Academy）就讀，直言他的夢想終於成真。

然而多姆以前的老師、佛教僧侶Supatpong Methigo於15日透過臉書發文證實，多姆在英國死於意外事故，摔倒後頭部撞地，儘管接受急救，但最終仍過世。曾協助多姆取得前往英國深造的非營利組織Zico Foundation稍早也在臉書發文哀悼。多姆的死因仍待釐清。

2018年6月23日，12名野豬少年足球隊成員與25歲教練Nopparat Kanthawong進入睡美人山洞探險，最終被不斷上漲的洪水困住，當時多姆13歲，其他隊友年齡介於11歲至16歲之間。經泰國與各國人員的努力救援，13人順利脫困獲救，這場救援行動受到各國高度關注。