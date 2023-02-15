末班車回總站「還有乘客沒下車」　司機轉身卻嚇壞：消失了

▲司機透過監視器發現有乘客還沒下車，親自查看卻發現根本沒有人。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名司機把公車駛回總站，正準備結束夜班勤務時，卻從監視器畫面發現，還有乘客坐在二樓座位區，尚未離開。他起身走到樓上，卻驚覺那裡一片空蕩蕩，幾秒鐘前出現在鏡頭裡的「人影」瞬間消失。

根據影片，此事件發生在10日上午7時，但是當地還沒天亮，而這輛公車當天路線往返新加坡榜鵝地區（Punggol）。

司機首先把鏡頭對著監視器畫面，可見一名「黑衣人」就在座位上，但車內監測系統卻顯示乘客數為0人 。他鼓起勇氣上樓查看，竟一個人影都沒有，忍不住飆罵粗口，瘋狂抱怨自己只是想做好份內工作，「還這麼早就已經嚇死我了」、「怎麼會有人在上面」、「氣死了，我剛才甚至叫他下來」。

粉絲專頁「超自然自白」（Supernatural Confessions）14日分享影片後，迅速引發熱烈討論，也獲數家新加坡媒體報導。一些網友震驚表示，這就是超自然現象，「我相信。我老公就在公車站上夜班，我聽了很多故事」、「這位大哥好勇敢，雖然我能聽出他的聲音有點顫抖」、「如果是我，我會立刻變得超級虔誠，然後立刻離職」。

不過，也有許多人認為，可能只是監視器當機，所以停留在稍早某時刻，甚至有心人士為了流量而造假，「或許是預錄、故障或延遲之類的…在刪去所有可能結論之前，不要總是假設這是超自然現象」。