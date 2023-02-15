千萬人喊下台！　馬斯克鬆口：「交棒推特CEO」年底是好時機

▲ 過半民意希望馬斯克辭去推特CEO，投票至今已經過2個月。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）接掌推特後大刀闊斧改革，導致內外不滿情緒高漲，去年底一次民調顯示，過半網友希望他辭去執行長一職，他也承諾順應民意，在找到接班人後請辭，卻遲遲沒有下文。如今事隔約2個月，馬斯克終於透露尋找下一任CEO的時間點。

根據《路透社》，馬斯克15日視訊出席在杜拜舉行的世界政府峰會（World Government Summit），會中透露他預期推特公司會在2023年年底穩定下來，屆時將是尋找下任CEO的「好時機」。

當被問及是否已選定推特新任CEO人選及交棒時間點，馬斯克回答，「我認為我需要穩定這個組織，確保其財務狀況健康及產品路線清楚。我不知道，我猜也許今年底會是找別人來經營的好時機，因為我想公司屆時應該會處於穩定狀態，你知道，今年底的時候。」

馬斯克去年12月在推特發起投票，詢問網友他是否該請辭推特CEO，結果逾1750萬票中有57.5%同意，相當於逾1006萬網友希望他下台。他對此也同意，「我一找到笨到能接下這份工作的人，就會辭去CEO職務！在那之後，我將負責軟體與伺服器團隊」。