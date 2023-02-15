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扯！她死後政府忘改資料「繼續扣稅18年」　姪查存摺才發現

▲▼ 繳稅,買房,房屋,土增稅（圖／翻攝自Pixabay）

▲女子的親屬痛批市公所對死人亂扣稅。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣大牟田市一名獨居女子在2004年死亡，由於沒有直系血親與配偶，因此由她的堂兄弟代為向地方政府遞交死亡證明。然而市公所卻在她死後持續課徵其名下土地與房屋的固定資產稅長達18年，直到堂兄弟的兒子2022年整理文件時，才驚覺有異，並向大牟田市公所反應。

根據《西日本新聞》報導，該名女子2004年5月死亡，當時她的父母與祖父母皆已離世，而她並無配偶、兄弟姊妹或子女，因此也沒有民法上的遺產繼承人。女子死後則由堂兄弟替她向市公所遞交死亡登記並辦理喪事。

死者的堂兄弟近年罹患失智症，他的兒子2022年在整理父親個人物品時，發現有該名女性長者的存摺與市公所寄來的納稅通知單，因此在同年10月向市公所詢問細節，才發現大牟田市在親戚死後，仍持續課徵土地稅與房屋稅長達18年。

根據日本規定，土地或房屋的持有人如果死亡，各地方政府必須個別調查死者的遺產繼承人，並變更納稅義務人。但在女子死亡後的2005年至2022年間，市公所仍每年持續地從女子的帳戶中課徵土地稅與房屋稅，每年高達8萬日幣（約新台幣1.8萬元）。

死者堂兄弟的兒子表示，自己並不知道父親有在管理女性親戚的存摺，因此也不知道市公所持續在扣款，同時痛批市公所連續18年持續從死者帳戶扣款的行為。

根據法令規定，針對死者課稅是無效的，大牟田市公所市民部長吉田尚幸則坦言，「應該是在接收死亡登記後，負責單位並未充分對繼承人進行確認才會導致此次事件發生。」他也表示，待法院確定女子的財產繼承人後，會將這些多餘扣繳的稅金全部歸還。

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