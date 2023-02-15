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林楚茵主張平台、媒體洽談實質付費　參考澳洲模式、政府不伸手談判桌

▲▼立法院新聞議價法案公聽會 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院新聞議價法案公聽會，林楚茵主張「新聞有價，使用者付費」，她也將提出相關立法草案，並參考「澳洲模式」，透過立法促使平台跟新聞媒體上談判桌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈；而國內首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，15日登場。民進黨立委林楚茵在會中表示，她將提出相關立法草案，參考「澳洲模式」，透過立法促使平台和新聞媒體業者上談判桌，至於分潤澤應該回歸市場商業機制，政府不得伸手談判桌。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天上午舉行首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請數位發展部官員、專家學者、新聞媒體業者與會發言。

曾經擔任多年電視主播的林楚茵在會後接受訪問時表示，「新聞有價，使用者付費」，已經是非常重要主流，這也是為何她在立院可以推動媒體議價法，也不斷督促相關政府行政單位一定要拿出自己版本的原因。她強調，主管機關要有立場跟態度，因為新聞媒體平台沒有合理分潤，造成一種媒體生產勞動力惡化，或是經營困難，這對於台灣第四權發展只有壞處沒有好處。

所以，林楚茵強調，她強烈支持媒體議價法必須立法，而且必須上路，主管機關不論是數發部、文化部、NCC或公平會等，都應該進來，一起把這部法令立法下來。

此外，林楚茵在會中有提到，政府應該作為仲介者而不是真正的裁罰者，政府的手不能直接伸入談判桌，不能直接告訴雙方分潤怎麼進行，分潤應該回歸市場的商業機制。

對此，林楚茵受訪時說，她必須強調，政府不插手跟要不要立法，立場上沒有互相違背，平台或是媒體在進行談判時，要回到市場商業機制，這部分包括比例或如何進行分潤，以及如何做出強化台灣新聞產製環境的基金等，這部分都可以討論，但都要回到媒體跟平台商業協商，政府則給予備而不用的法令或是公權力，因為現在失衡的廣告跟收入來源流向數位平台，導致真正產製原創新聞內容的媒體沒有受惠。

林楚茵說，這必須在媒體議價法之下，有合理法律原則跟保障，要求雙方必須進行談判，這是公權力可以給予的機制或是法令保障，實質談判內容政府就應該要退到旁邊。

在立法的方向上，林楚茵在會中提到，他會提出相關立法草案，並參考「澳洲模式」，透過立法促使平台和新聞媒體業者上談判桌。對此，林楚茵受訪時說，參酌澳洲模式就是透過國會立法，給予數位平台，以及媒體有必要談判的法規，不可以選擇不談，且一定要談，而談判過程中要由雙方自己制定相關比例跟分潤原則，達到互惠跟公正。

不過，林楚茵也表示，台灣面臨比較大問題是，數位平台很多事國際平台，母公司不在台灣，甚至沒有在台灣有分公司，甚至只是辦事處。她說，數會發展部邀集的4次平台會議，就會發現有談，可是沒有共識，甚至沒有交集，可能因為這些數位國際平台沒有在台灣落地；所以，她主張法規要遵循這部分來解決這問題，即便是跨國分公司，只要在台灣有營運、有獲利，也應該要讓他們負起一定必要的責任跟義務。

▼立法院新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院新聞議價法案公聽會 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

 
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