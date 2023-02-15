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媒體、數位平台第2輪協商3月啟動　ETtoday總編輯喊話盼能參與

▲▼立法院新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈；國內首場「數位平台和新聞媒體議價」公聽會15日召開，數位部在會中表示，將積極協助新聞業與平台協商，並持續研議法制政策，把立法納入選項，至於新聞業與平台的第2輪協商，將於3月中啟動；而《ETtoday東森新媒體》總編輯林妏純也在會中分享這兩年所遇到的困境，期望可以參與3月中的第二輪協商。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天上午舉行首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請數位發展部官員、專家學者、新聞媒體業者與會發言。

數位部會中報告「國內產業與大型數位平台共榮發展現況與規劃」，數位部數位產業署專委陳慧慧表示，行政院在2021年組成跨部會的協調小組，至今已召開5次會議，並在去年12月推動平台業者與新聞媒體展開首輪協商。

陳慧慧也表示，數位部後續有2方面的規劃：首先，是「積極協助新聞產業進行協商」，數位部將依據首輪協商結論，持續與平台方溝通，儘速提出具體的共榮方案，並由新聞業主管機關通傳會（NCC）和文化部協助新聞業形成共識意見，以利與平台方協商，並協助追蹤雙方協商進度。她說，數位部將邀集雙方進行第2輪對話會議，協助溝通與協商。

▼立法院新聞議價法案公聽會，ETtoday新聞雲總編輯林妏純分享網路媒體近兩年所面臨困境。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院新聞議價法案公聽會 總編輯發言。（圖／記者屠惠剛攝）

數位發展部副署長林俊秀也在會中表示，數發部預計在今年3月中旬啟動第二波跨部會會議，屆時將邀請包括網路原生媒體在內的新聞業者及平台業者與會。

不過，由於原生網路媒體，在數發部召開的第一輪對話會議，並未能與會，因此，《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純也在會中分享這兩年所遇到的困境，期望可以參與3月中的第二輪協商。她感嘆，終於可以在公開場合談網路媒體的心聲，這兩年來唯一一次受邀，就是文化部曾邀請與談，不然兩年來都是台北市數位行銷經營協會(DMA)在幫純網路媒體發聲。

林妏純表示，「剛剛聽到數發部說，網路媒體的主管機關需要NCC跟文化部來認定，我就心慌慌」。她說，網媒上不了談判桌怎麼辦，以ETtoday來說，主管機關是經濟部，但面對的問題是，要加入公會才可以上談判桌。於是為了上談判桌，網路媒體加入了雜誌公會，也謝謝雜誌公會願意收留，「但畢竟雜誌跟網媒性質完全不同」。

林妏純表示，網路媒體的每一個點擊是他們的收入來源，但平台拿到的廣告比媒體還要多，大家可能覺得網路媒體素質差，但網媒也想要把優質的外套套上。她強調，ETtoday的《我在案發現場》Podcast節目，獲得卓越新聞獎，記者在半年前就申請國民法官，配合播出也寫了4000多字，但點閱不到500；另外，專題記者花了2個月做紀錄片拍攝的核四公投專題，得到攝影記者公會年度攝影獎項第二名，但在YouTube的點閱率連1000都不到。

林妏純說，自有內容非常重要，大家都討厭內容農場，ETtoday全部都戒掉，完全沒有內容農場的標題，但卻被Google下降40％的流量，而比ETtoday晚出稿的媒體，用了內容農場標題，在Google上就是在第一頁，「請問這怎麼辦？」

▼立法院新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院新聞議價法案公聽會 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

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