爆乳妹分屍砲友！出庭失控「痛揍辯護律師」淪摔角秀　法官也傻眼

記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛州發生離譜事件，25歲的泰勒（Taylor Schabusiness）被控勒斃與自己做愛的一名男子，並且肢解對方遺體。她14日出庭時，竟突然攻擊坐在身旁的辯護律師，與試圖制止的法警上演全武行，耗費許久才被制伏，失控場面也讓法官看傻眼。

根據法庭攝影畫面，辯護律師奎因（Quinn Jolly）要求下一場聽證會延後2周，因為自己需要更多時間，證明被告沒有作證能力。未料，他才剛獲法官批准，就被身旁的泰勒撲上來攻擊，不但頭部吃了一記悶拳，還被肘擊痛毆。

▲泰勒當庭攻擊自己的辯護律師，連法官也傻眼。（圖／翻攝當事人臉書、YouTube）



《美聯社》等外媒報導，泰勒被帶離法庭後，聽證會繼續進行，律師奎因也表示自己將提動議退出此案，但法官沒有立刻做出決定，而是把最後審判日期由原本的3月6日延至5月15日。

2022年2月，已婚的泰勒和25歲死者沙德（Shad Thyrion）一起吸食冰毒後開始做愛，她在過程中殺害對方，持續和遺體發生性行為，還把肢解部位隨意棄置在房子各處及汽車上，最終被男方母親發現。

泰勒在家中落網時全身是血，面臨第一級謀殺、肢解屍體、第三級性侵指控。她向警方供稱沒有意圖殺害沙德，但又坦承坐著看對方咳血，想要「等到他死掉」，被問及掐脖行為時還說，「對啊，我喜歡。」

不過，辯護律師指出，泰勒曾被診斷躁鬱症，自7年級開始接受心理治療，她也以罹患心理缺陷和疾病為由，拒絕認罪。