搜救犬聞到了！3姊妹受困200小時　瓦礫中「微弱敲打聲」振奮人心

▲ 災區出動重機具開挖，找到生還者的機會愈來愈渺茫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土敘強震奪走逾4.1萬條生命，儘管經過8天時間，救難隊員仍在瓦礫堆中尋找可能的生還者。土耳其重災區卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）一棟倒塌的公寓傳出微弱敲擊聲，搜救犬也發現有生命跡象，可能是受困長達200小時的3姊妹，救難人員把握這一絲希望，奮力試圖救人。

卡赫拉曼馬拉什市中心一棟公寓因地震威力倒塌，3名仍在就學的姊妹被埋。從首都安卡拉派往救災的消防隊員在挖掘過程中聽見微弱聲響，冒險爬進縫隙中，希望找到被埋逾200小時的倖存者，《每日郵報》記者目睹驚險過程。

消防員在高達12公尺的瓦礫堆和變形的金屬中挖出一條通道，派搜救犬進入後，領犬員稱發現人類生命跡象，令現場一陣振奮。他們不顧危險爬進窄縫，架設液壓頂桿試圖加固洞口，但仍有被倒塌的瓦礫砸中或受困的風險。

▲ 卡赫拉曼馬拉什災情慘重，大片建築化為塵土。（圖／路透）

現場還有一支哈薩克救難隊，但在土耳其團隊堅持可自行處理後離開。他們將黃色通風管深入通道內，以便灌入新鮮空氣，同時以水桶挖出碎石，以便運出受困者。

救難隊使用專業監聽設備時，現場民眾被要求保持安靜10分鐘，但二度進入通道都只聽見麻雀或卡車喇叭聲，直到一名救難人員爬進窄縫以擴音器喊道，「有人聽見我的聲音嗎？聽得見請輕敲三下」，接著他爬出洞外，示意瓦礫堆中有敲擊聲傳出，代表可能有倖存者。

隨著救援工作進行，可見有瓶裝水被送入通道內，似乎是為讓消防員補充水份，但不清楚最後是否成功救出3姊妹。現場一名婦女受訪表示，「我祈禱這些女孩們能夠平安。如果還有人活著出來，那就是奇蹟了。」