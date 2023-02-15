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22歲女車禍撞斷膝關節「跛一年」　長庚3D列印精準矯正讓她又能跑

記者嚴云岑／台北報導

22歲的陳小姐於騎摩托車途中發生嚴重車禍，導致左膝膝關節粉碎性脛骨平台骨折，於他院接受傳統開放式骨折復位鋼板固定術。術後一年左膝仍然變形、彎曲不良、跛行及疼痛不已，經基隆長庚骨科團隊使用微創膝關節鏡合併3D列印精準切骨導引矯正手術，終於重回到正常工作與喜愛的長跑運動。

▲▼ 長庚3D列印脛骨平台重建手術 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲22歲女車禍撞斷膝關節「跛一年」，長庚3D列印精準矯正讓她又能跑。（圖／記者嚴云岑攝）

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膝關節是由上方的大腿骨（股骨）和下方的小腿骨（脛骨）所構成，脛骨平台就是脛骨承接股骨端的關節平面。脛骨平台骨折是國內嚴重交通摩托車事故中，最棘手的膝關節骨折創傷，這是因為患肢承受劇烈撞擊，導致其膝關節脛骨平台面粉碎性骨折、移位並合併軟組織受損。

傳統手術不僅傷口大，也有7成病患合併嚴重軟組織損傷，高達5成會產生感染、變形、關節儀等嚴重並發症，若未處理恐不良於行，或者讓退化性關節炎提早報到。

▲▼ 長庚3D列印脛骨平台重建手術 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲詹益聖教授說明導航系統運作模式。（圖／記者嚴云岑攝）

基隆長庚醫院副院長、骨科教授詹益聖指出，在基隆長庚和林口長庚，每年共約收治120例脛骨平台骨折的病人。為了幫患者修補創傷膝關節，詹益聖團隊與台灣科技大學高速3D列印研究中心林上智教授所帶領的研究團隊合作，發展出可提供手術前、中與後期的精準定位與導引技術，其中脛骨平台術後癒合不良翻修導引技術，可透過殘留於體內的骨板骨釘影像輪廓，建構3D列印的手術導引板，以解決常見的脛骨平台骨折不癒合翻修手術高困難度問題，目前已有652位病患完成手術。

詹益聖提到，「膝關節鏡輔助脛骨平台骨折精準微創復位手術」不但能藉由膝關節鏡將關節內的骨折復位，也可同時治療合併發生的軟組織損傷，病人的預後及滿意度九成以上，術後感染率3.3%，優於傳統開放式骨折復位感染率(7~12%)。

▲▼ 長庚3D列印脛骨平台重建手術 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲長庚3D列印技術取得台灣專利與技轉獲國家級獎項肯定。（圖／記者嚴云岑攝）

脛骨平台骨折術後產生併發症的病人，大多是由於當初手術的骨折復位不完全、固定方式不恰當而導致畸形癒合，所以常常合併有巨大的骨缺損、膝關節內或外翻變形及膝關節不穩定，需要再次進行手術。詹益聖說明，對於這樣的病人，第二次手術是十分困難的，醫師需要在已經癒合的骨折中找出畸形癒合的位置，移除原本的內固定後將癒合處鑿開，重新將骨折復位到原本的關節面再加以內固定。

他也提醒，外傷後若膝關節出現疼痛、腫脹、變形，甚至走路困難，經過2週休息仍未改善時，就應提高警覺，到醫院接受進一步的檢查與治療，即使是粉碎性膝關節脛骨平台骨折這類棘手病人，也能重回愉快亮麗人生。

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