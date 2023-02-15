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感動土耳其的鬥魂精神！南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

▲▼南韓搜救犬拉不拉多「土白」腳受傷仍舊纏著繃帶繼續上場協助救援。（圖／CFP）

▲南韓搜救犬拉不拉多「土白」腳受傷仍舊纏著繃帶繼續上場協助救援。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

土耳其、敘利亞6日爆發百年來強震後，至今已累計共4萬1232人喪命。對此，稱土耳其為「兄弟之邦」、感念韓戰派軍支援的南韓也同樣派出一支共118人的救援隊前往當地協助救災，至今已救出8名生還者、搜出18具遺體，其中南韓有3隻受傷的搜救犬獲得土耳其當地媒體關注，牠們腳纏著繃帶仍持續進行搜救任務。

根據韓媒《中央日報》，土耳其國營媒體《土耳其廣播電視公司新聞頻道》（TRT Haber）於當地時間13日在報導時聚焦來自南韓的3隻搜救犬，他們在標題為「腳纏繃帶仍辛勤工作的3隻韓國搜救犬」的報導中公開16張相片，詳細介紹南韓搜救犬在接受緊急治療後後繼續協助搜救任務的畫面。

自從土、敘兩國爆發百年強震後，南韓首先於7日派出第一批的緊急搜救隊，共由118人、4隻搜救犬組成，他們9日被派往土耳其哈泰伊省安塔基亞（Antakya）協助救災，至今一共救出8名生還者、搜出18具罹難者遺體，4隻搜救犬分別名為土白（토백이）、蒂娜（티나）、托利（토리）、獬豸（해태）。

▲▼南韓搜救犬「獬豸」在受傷的情況下仍腳禪繃帶上場協助救援。（圖／CFP）

▲▼南韓搜救犬「獬豸」在受傷的情況下仍腳禪繃帶上場協助救援。（圖／CFP）

▲▼南韓搜救犬「獬豸」在受傷的情況下仍腳禪繃帶上場協助救援。（圖／CFP）

土白和蒂娜為拉不拉多犬，托利和獬豸則為比利時瑪蓮萊犬，牠們皆曾受過2年多的搜救訓練，由於這些搜救犬需要挺進崩塌的建築瓦礫堆等人類較難以進入的狹窄空間內協助救援，隨著搜救工作時間一長，牠們自然也弄得傷痕累累，土白、托利、獬豸等3隻南韓搜救犬因踩到碎玻璃、裂開的鋼筋而導致腳受傷。

不過，土白、托利、獬豸在接受完緊急治療後，旋即又被投入搜救現場執行任務，牠們的腳被纏上繃帶的模樣，也被當地國營媒體透過鏡頭捕捉。

根據《韓聯社》，隨著黃金救援時間早已結束，南韓政府預計今（15）日由外交部長朴振召開政府民間合作海外緊急救護協議會，並計畫明（16）日晚間11時透過軍機派出第2批搜救隊，其中包含372名醫療人力（中央醫療院72名、民間醫療人力300名）、150個防寒用帳篷、2200張毛毯，這些人力主要協助土耳其當地的救災與重建工作。

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