　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一直聞到硫磺味「竟是長腦瘤」　他還原纏身怪味：像火柴在燒

▲▼英國47歲居民尼爾（Neil Danziger）聞到怪味竟是腦瘤。（圖／翻攝braintumourresearch.org）

▲尼爾一直頭暈並且聞到奇怪硫磺味，竟被驗出腦瘤。（圖／翻攝braintumourresearch.org）

記者吳美依／綜合報導

英國47歲居民尼爾（Neil Danziger）經常感覺頭暈，還會莫名聞到一股硫磺味，很像火柴或煙火在燃燒。他起初以為與家族病史有關，但在經歷一連串檢查後，竟被發現長腦瘤。

《獨立報》等外媒報導，尼爾自從2020年12月開始出現症狀，由於頭暈難耐，「如果我在做某件事情時，經常必須坐下。這也伴隨著一陣強烈的味道」，不論走到哪裡都無法擺脫。

尼爾想起家族三高病史，他也有高血壓及高膽固醇的問題，因此被醫師告知長腦瘤時震驚不已，但仍盡可能抱持樂觀態度，「因為它非常小，只有1公分。」他曾聽過其他人的腫瘤和李子或蘋果一樣大，而自己的僅和豌豆差不多，「所以，我想著『我長了一顆豆子，我做得到的。』」

▲▼英國47歲居民尼爾（Neil Danziger）聞到怪味竟是腦瘤。（圖／翻攝braintumourresearch.org）

▲尼爾和病友參加研究機構的募款活動。（圖／翻攝braintumourresearch.org）

2021年2月，尼爾動刀切除腫瘤，組織切片被送往實驗室後，確認為低度的毛狀膠質細胞瘤（pilocytic astrocytomas）。幸好，他的手術非常成功，僅隔天感覺頭部一側有點痠痛。

接下來，尼爾持續接受化療和放射療法，並且定期追蹤檢查，目前恢復狀況良好。去年他還跟妻子一起參加腦瘤研究組織的募款活動，協助籌得1.6萬英鎊（約新台幣59萬元）。

ET快訊
快訊／今增65死！　1個月大男嬰家中染疫亡
快訊／上任才9天　新竹第一分局長昏倒宿舍外
10年沒來台灣！梁朝偉最愛「這道美食」　一試就上癮：天天都想
徐乃麟小兒子「0偽裝真面目」罕見現形！　跳級唸耶魯博士班
飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！ 曾愛19cm網紅
旅日刷卡被擋！　達人搖頭「結帳前1舉動」勿做
孫生首認「交往很少愛愛」　懺悔林襄：我以前太壞！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

感動土耳其的鬥魂精神！南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

確診90天內「糖尿病發病率」暴增58%！美研究：新冠成疾病導火線

一直聞到硫磺味「竟是長腦瘤」　他還原纏身怪味：像火柴在燒

美防長料烏今春反攻　承諾持續軍火支援：全力確保抗俄成效

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

公園玩耍撫摸寵物犬　5歲女童「臉部頸部」被恐怖撕咬縫合50針

中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

感動土耳其的鬥魂精神！南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

確診90天內「糖尿病發病率」暴增58%！美研究：新冠成疾病導火線

一直聞到硫磺味「竟是長腦瘤」　他還原纏身怪味：像火柴在燒

美防長料烏今春反攻　承諾持續軍火支援：全力確保抗俄成效

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

公園玩耍撫摸寵物犬　5歲女童「臉部頸部」被恐怖撕咬縫合50針

中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

長榮航空班機「駕駛艙玻璃驚見裂痕」　無飛安疑慮繼續飛抵目的地

陳勢安悲陷濃烈思念　半夜濕身「雨中狂奔」發洩！

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

快訊／本土+19505、增65死　1個月大男嬰「家中無生命徵象」染疫亡

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

台企銀MA起薪最高飆到5.4萬　首波285個職缺開搶！

2美系外資喊賣旺宏　目標價最低下探27元

5人包600元吃喜酒　A不到離場蛋糕超氣！「真相」炸鍋了：無聊

台中檸檬餅百年老店「一福堂」大火狂燒9戶　老闆遭判刑

京元電董座李金恭：第一季需求較弱　Q2有望回復至六成

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

匿名參訪PornHub成歷史　官方：註冊後才准看

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

25歲門將撲出12碼後倒地　比賽中猝死

《灌籃高手》社長手塚治驚傳逝世　享壽62歲

看齊巴菲特擁抱台積電　他分析後擬加大買進

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

即／羅馬尼亞發生規模5.6地震　深度10公里

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

美F-16戰機射歪糗了　1200萬飛彈直接進湖裡

中國研究揭地球內核「逆轉」　一天變更長

英王后卡蜜拉捨棄光之山　將戴瑪麗王后冠加冕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面