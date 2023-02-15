一直聞到硫磺味「竟是長腦瘤」　他還原纏身怪味：像火柴在燒

▲尼爾一直頭暈並且聞到奇怪硫磺味，竟被驗出腦瘤。（圖／翻攝braintumourresearch.org）



記者吳美依／綜合報導

英國47歲居民尼爾（Neil Danziger）經常感覺頭暈，還會莫名聞到一股硫磺味，很像火柴或煙火在燃燒。他起初以為與家族病史有關，但在經歷一連串檢查後，竟被發現長腦瘤。

《獨立報》等外媒報導，尼爾自從2020年12月開始出現症狀，由於頭暈難耐，「如果我在做某件事情時，經常必須坐下。這也伴隨著一陣強烈的味道」，不論走到哪裡都無法擺脫。

尼爾想起家族三高病史，他也有高血壓及高膽固醇的問題，因此被醫師告知長腦瘤時震驚不已，但仍盡可能抱持樂觀態度，「因為它非常小，只有1公分。」他曾聽過其他人的腫瘤和李子或蘋果一樣大，而自己的僅和豌豆差不多，「所以，我想著『我長了一顆豆子，我做得到的。』」

▲尼爾和病友參加研究機構的募款活動。（圖／翻攝braintumourresearch.org）



2021年2月，尼爾動刀切除腫瘤，組織切片被送往實驗室後，確認為低度的毛狀膠質細胞瘤（pilocytic astrocytomas）。幸好，他的手術非常成功，僅隔天感覺頭部一側有點痠痛。

接下來，尼爾持續接受化療和放射療法，並且定期追蹤檢查，目前恢復狀況良好。去年他還跟妻子一起參加腦瘤研究組織的募款活動，協助籌得1.6萬英鎊（約新台幣59萬元）。