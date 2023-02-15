中國間諜氣球是意外？　美官員：可能被強風吹進美國

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現的中國間諜氣球。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國間諜氣球風波引爆美中關係緊張，如今美國多名官員指出，其實美方早就開始觀察追蹤這顆氣球，氣球從海南島發射升空後朝關島的方向前進，但飛行期間意外北轉，接著才飄向北美洲，美方正分析一種可能性，也就是其實中國並未故意使用高空偵察裝置深入美國本土。

華盛頓郵報報導，中國解放軍（PLA）過去就曾利用高空間諜氣球飛越關島、夏威夷上空，以監測美國軍事設施，而這次氣球在美國本土上空飛越長達數日，引發高度關注。

其實美國情報與軍事機構早在相關消息曝光之前就展開追蹤，得知這顆氣球自中國海南島發射升空，飛行路線似乎是要飛越關島上空，但就在向東飛行期間意外向北轉，飄到阿拉斯加阿留申群島上空，接著在加拿大上空遇到強風，這才飄進美國領空。2月4日，美國出動戰機發射飛彈，在南卡羅來納州沿海將其擊落。

美方官員透露，分析人士現正研究一種可能性，也就是中國並未故意使用高空偵察裝置深入美國本土，氣球可能是因為非典型天氣狀況偏離原本飛行路線。報導指出，如今美方的新說法顯示，這場造成美中緊張關係的國際危機，可能至少一部分是失誤。