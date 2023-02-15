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「匿名」參訪PornHub將成歷史　官方要求「註冊後才准觀看」

PornHub可能會關閉無登入就觀看的功能。（圖／翻攝自PornHub官網）

▲PornHub可能會關閉無登入就觀看的功能。（圖／翻攝自PornHub官網）

圖文／CTWANT

由於美國路易斯安那州一項於1月1日上線的新法律，要求色情網站必須確保用戶都年滿18歲，否則將會被起訴，後續也引起阿拉巴馬州在內等7個州提出類似的法律。而目前也有消息指出，全球最大色情網站PornHub可能會關閉匿名、免登入就瀏覽的功能，所有用戶都必須註冊、證實自己年滿18歲後才准觀看內容。

根據《每日星報》報導指出，路易斯安那州的法律是在2022年6月通過的，並且於1月1日正式上線。當時就有消息指出，PornHub會開始執行年齡驗證的程序。也有報導指出，當時路易斯安那州當地已經有一套名為「LA Wallet」的軟體，可以讓當地民眾使用身分證或駕照來進行年齡驗證。

而目前有消息指出，為於路易斯安那州的網友，必須要使用LA Wallet驗證程序進行年齡驗證後，才能夠瀏覽PornHub。而也有報導指出，PornHub目前有意將這項擴及到全美，甚至到英國，屆時PornHub會關閉無登入就閱覽的功能，同時也會要求使用者進行帳號註冊，而PornHub也會搭配當地法規判斷是否要進行年齡驗證。

其實早在路易斯安那州法案推出後，雖然獲得不少家長的支持，但也有不少專業人士痛批，認為這項規定雖然立意良善，但有可能會邊緣化性工作者，將性工作者推向那些「不需要驗證」的網站上傳內容。

也由於目前的驗證機制是必須要提供自己的資料給第三方公司進行驗證，即便所有提供驗證服務的公司都強調公司內不會保留使用者的資訊，但仍舊有不少使用者擔心自己的資料會因為年紀驗證功能而外洩。

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