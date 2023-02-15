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旅泰人數爆增！泰國將徵收百元入境費　6月1日起實施

泰國將從6月起對外國旅客徵收入境費。（圖／達志／美聯社）

▲泰國將從6月起對外國旅客徵收入境費。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

泰國將從6月起對外國旅客徵收入境費，此舉是在遊泰旅客人次增加幅度高於預期的情況下實施的，曼谷當局決定推進這個拖延已久的收費計劃。

《彭博社》的報導，泰國旅遊和體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）14日在內閣批准收費計劃後告訴記者，搭機前往泰國的旅客每次入境都須支付300泰銖（約新台幣268元）；而透過陸路和水路方式遊泰的旅客每次入境則須支付150泰銖（約新台幣133元），該收費計劃預計將在6月1日生效。

皮帕表示，政府預計今年能透過此政策收取約39億泰銖（約新台幣34.8億元）的入境費，其中一部分將用於資助當地旅遊景點的開發，而一部分則會挪用給國外遊客在境內旅遊期間提供健康和意外保險。

入境費受到當地旅遊業的廣泛批評，因為這個以佛教寺廟、海灘和國家公園聞名的旅遊大國正在後疫情時代迎接大量遊客。隨著防疫措施取消和中國出境旅客人數的激增，據估計，今年到泰國旅遊的外國遊客人次可能高達3000萬，幾乎是去年1120萬的3倍。

泰國在多年前就計劃開徵外國遊客入境費，但由於疫情而推遲。政府去年表示，航空旅客的入境費將納入機票計價中，而陸路入境旅客的費用徵收方式尚未確定。

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