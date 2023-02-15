徒步1200km！他「走過半個泰國」求婚56歲女友　1月瘦下17kg

記者葉睿涵／綜合報導

泰國52歲男子素帖（Suthep Promjit）為了向56歲女友塔納帕（Thanapa Khiaw-on）證明愛意，自1月14日開始徒步完成了1200公里的旅程，成功在情人節當天向女朋友求婚。

綜合泰媒報導，來自泰國中部那空那育（Nakhon Nayok）的素帖，5個月前在抖音上認識了在泰南沙敦（Satun）賣蝦醬和海鮮乾的塔納帕。2人墜入愛河後，素帖便決定在今年情人節向塔納帕求婚。

不過，塔納帕得知後卻提出要求，希望素帖可以步行或跑步到沙敦求親以表誠意。那空那育與沙敦相隔1200公里，若素帖不間斷地走路，路程至少也需要200個小時，即使是不停歇地開車，最少也需要16個小時。

於是，素帖去年12月便展開了長達3個月的籌備，並在今年1月14日從那空那育的家中出發。他每天都會在網上發布自己的進展，歷經一個月的行走後，素帖最後在2月13日抵達沙敦，平均每天行走了約39公里。

塔納帕表示，她見到素帖出現在店裡時非常激動，「我完全說不出話來，也很感謝他的心意」。而素帖則表示，他展開徒步求愛之旅後共瘦了17公斤，但他還是很高興，因為他用步行證明了自己對女友的愛。這對情侶14日已在當地政府辦公室登記結婚。