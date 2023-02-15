遭壓7樓廢墟下！77歲超強嬤「苦撐212小時」獲救　 插管躺擔架抬出

212. saatte yeni mucize.



Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında 212. saatte 77 yaşındaki Fatma Güngör enkaz altından kurtarıldı. pic.twitter.com/zTbxJd5vQf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2023



記者葉睿涵／綜合報導

土敘世紀強震爆發至今已逾一周，但災區的救援隊仍不時傳出好消息。45歲男子尤瑟（Ramazan Yucel）在阿德亞曼（Adiyaman）廢墟中受困207小時後，終於在14日獲救。更讓人驚訝的是，當地最新獲救的一名77歲老婦，居然在瓦礫下苦撐了212個小時。

據土耳其廣播電視公司報導，最近被土耳其救援隊救出的是77歲老婦貢戈爾（Fatma Gungor）。她在阿德亞曼的災區中，被壓在一幢7層樓的倒塌公寓下，受困了212小時後奇蹟生還。貢戈爾被救出時，身體已十分虛弱，必須躺在擔架上插管。

Séismes en Türkiye: Les équipes de recherche et de #sauvetage ont réussi à extraire, mardi, Fatma Gungor, 77 ans, des décombres des bâtiments effondrés après 212 heures à #Adiyaman. pic.twitter.com/VDC8dIy2GA — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) February 14, 2023

從現場影片可見，救援隊從瓦礫中把貢戈爾抬出時，現場歡欣鼓舞，守在廢墟周圍的親人也激動地擁抱搜救人員，並對他們表示感謝。另外，搜救人員也在震後第207個小時，找到了被困在阿德亞曼廢墟中的45歲男子尤瑟。

截至目前為止，這場在土敘邊境爆發的規模7.8強震，已奪走逾4.1萬條性命。隨著時間的流逝，不少專家都擔心，如今仍受困在瓦礫下的倖存者生還機率已越來越低。儘管如此，現場的救援工作仍不停歇，土耳其救援隊14日更一口氣救出了10名生還者。