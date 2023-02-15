北韓成立「固態燃料」新型ICBM運用部隊　恐已透過冷發射測試性能

▲北韓搭載新型固態燃料ICBM的發射車上，出現新成立的運用部隊旗幟。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於8日晚間舉行建軍節75周年閱兵儀式，當中公開疑似搭載固態燃料引擎的新型洲際彈道飛彈（ICBM），對外展現最大的核武攻擊能力。不過南韓媒體卻在閱兵儀式影片發現，北韓已經針對固態燃料ICBM成立運用部隊，且出現相關的軍旗，分析認為北韓恐怕已透過冷發射（cold launch）確認性能。

根據南韓《韓聯社》，從北韓朝鮮中央電視台9日公開的閱兵儀式預錄影片畫面中可以看到，北韓第一夫人李雪主左側出現4面導彈部隊相關的軍旗（部隊旗），其中一面旗幟上印製著黑色導彈噴射火焰升空的圖案，這與閱兵儀式上運載疑似固態燃料ICBM的移動型導彈發射車（TEL）上的軍旗相符。

分析指出，運載固態燃料ICBM的發射車上懸掛著單獨成立部隊的軍旗，代表著北韓已就固態燃料ICBM成立相關的部隊，負責導彈的研發、試射、運用等。

該枚新型洲際彈道飛彈被搭載在9軸18輪的移動型發射車上，與搭載在11軸22輪移動型發射車的ICBM火星-17型相比，其發射車在長度上較短，因此預估該枚新型導彈在長度上比22至24公尺長的火星-17型還略短。

▲北韓2月8日晚間閱兵時公開亮相ICBM火星-17型。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，北韓疑似在中程彈道飛彈（MRBM）北極星-2型的基礎上研發新型的固態燃料洲際彈道飛彈，因為北極星-2型正是採用固態燃料，且發射方式也是使用冷發射。

韓國國防安保論壇（KODEF）事務局長申宗佑（신종우，音譯）認為，「北韓在使用冷發射方式的北極星-2型為基礎，研發出固態燃料ICBM，顯示出北韓已充分掌握相關技術。至於提早在試射前成立運用部隊，顯示北韓已透過冷發射確認飛彈性能。」

另外，北韓報導畫面上還出現「火星-17型」洲際彈道飛彈運用部隊的旗幟，該旗幟同樣插在搭載火星-17型的移動型發射車上。旗幟上寫著「2022.11」，可以推測該支運用部隊成立於去年的11月，金正恩曾於去年11月18日視察火星-17形試射。

至於底為深藍色、寫著「導彈總局」的旗幟，上面則標示「2016.4.30」的數字，因此推測數字代表的是部隊創建日期。