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駕駛「這一款車」平均智商最高！　英國研究發現驚人成果

▲▼英國研究顯示，駕駛捷克汽車品牌Skoda的司機平均智商得分最高。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國研究顯示，駕駛捷克汽車品牌Skoda的司機平均智商得分最高。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

人類絕對意想不到，開哪款車竟然也能夠評估駕駛們的智商、駕車時的性格與習慣。英國針對2000多名司機進行一項研究，結果顯示駕駛捷克汽車品牌Skoda的車主平均智商最高，能夠達到99；與之相比，駕駛英國豪華休旅車品牌Land Rover的車主平均智商為88.5，是研究進行的22個品牌裡墊底的。

英國報廢車比價網站「Scrap Car Comparison」委託市場研究公司Censuswide進行一項調查合作，他們針對2024名英國司機於今年1月進行調查，根據其目前駕駛的汽車品牌、顏色，以及他們是否擁有個人車牌進行調查，該項調查的汽車品牌總共達到27個，不過其中有些數據不足，最後調查成功的僅剩22個汽車品牌。

調查結果顯示，捷克汽車品牌Skoda的駕駛者是最為聰明的，其平均智商竟然能夠達到99，且先前的研究結果也顯示，駕駛Skoda的司機也是心理變態傾向最少的司機，換句話說，Skoda的駕駛者在路上能夠更冷靜地駕駛，減少車禍等意外事故發生。

第2至第5名依序為日本鈴木汽車（98.09）、法義美合資的寶獅汽車（標緻，97.79）、MINI（97.41）、日本馬自達（95.91）。

至於在台灣常見汽車品牌駕駛者的平均智商，分別為日本豐田汽車（95.76）、日產汽車（94.71）、南韓現代汽車（93.52）、本田汽車（92.88）、美國福特（92.75），其排行分別為第6、9、12、16、17名。

另外，研究量表的另一端也發現，BMW、飛雅特（Fiat）、Land Rover的駕駛者平均智商普遍較低，平均得分依序為91.68、90.14、88.58。

而從汽車燃料使用的選擇也能觀測出駕駛者的平均智商高低，儘管英國政府在未來國家計劃內將禁止汽油、柴油汽車銷售，使得許多人更傾向電動汽車，但研究顯示駕駛汽油車的司機是最為聰明的，其平均智商得分為94.35，緊隨其後的是混合動力汽車（93.89）、柴油車（92.91），電動車則排行第4名，平均得分為90.19，比汽油車司機還低4.16。

就連車的顏色也能凸顯駕駛智商高低，選擇白色汽車的駕駛在智商測試的平均得分為95.71，比選擇綠色汽車的駕駛（88.43）還要高出7.28分。

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