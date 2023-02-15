　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

▲▼比利時門將埃斯佩爾（Arne Espeel）。（圖／達志影像／newscom）

▲ 埃斯佩爾生前司職門將。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時二級業餘足球聯賽球團Winkel Sport B門將埃斯佩爾（Arne Espeel）11日出賽，下半場撲出對手一顆點球後突然倒地，送醫宣告不治，得年僅25歲，死因有待釐清。突如其來的噩耗令隊友及粉絲悲痛不已，13日有上千人參加紀念遊行，紛紛在球門前獻花哀悼。

綜合《每日郵報》等外媒，11日Winkel Sport B在自家主場對陣Westrozebeke隊，下半場以2比1領先狀態下，Westrozebeke被判一顆12碼點球，埃斯佩爾漂亮救下，沒想到隨後倒地不起，儘管隊醫衝進場以AED施行急救，仍在送醫後不久不治身亡，排定13日驗屍，結果並未公開。

球隊聲明表示，「Winkel Sport對於門將埃斯佩爾驟逝感到萬分悲痛，對親友的莫大損失表示誠摯哀悼。」球隊助理德沃欽（Stefaan Dewerchin）補充，「當時還在比賽中，我們的門將盡可能快速起身救球，但隨後摔倒在地。」

德沃欽坦言，「目睹這件事真的很可怕，事後所有球員都飽受震驚。門將的死訊是非常沉重的打擊，我想有些球員至今還未意識到發生了什麼事。」

13日晚間有多達1000人參與紀念活動，走上街頭為埃斯佩爾哀悼。大批人潮湧入Winkel Sport主場，在他倒下的球門前擺上花圈，隊友則穿上俱樂部的紅色球衣向他致敬，預計18日在球場上為他舉行露天葬禮。

ET快訊
快訊／今增65死！　1個月大男嬰家中染疫亡
快訊／上任才9天　新竹第一分局長昏倒宿舍外
10年沒來台灣！梁朝偉最愛「這道美食」　一試就上癮：天天都想
徐乃麟小兒子「0偽裝真面目」罕見現形！　跳級唸耶魯博士班
飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！ 曾愛19cm網紅
旅日刷卡被擋！　達人搖頭「結帳前1舉動」勿做
孫生首認「交往很少愛愛」　懺悔林襄：我以前太壞！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

感動土耳其的鬥魂精神！南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

確診90天內「糖尿病發病率」暴增58%！美研究：新冠成疾病導火線

一直聞到硫磺味「竟是長腦瘤」　他還原纏身怪味：像火柴在燒

美防長料烏今春反攻　承諾持續軍火支援：全力確保抗俄成效

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

公園玩耍撫摸寵物犬　5歲女童「臉部頸部」被恐怖撕咬縫合50針

中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

感動土耳其的鬥魂精神！南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

確診90天內「糖尿病發病率」暴增58%！美研究：新冠成疾病導火線

一直聞到硫磺味「竟是長腦瘤」　他還原纏身怪味：像火柴在燒

美防長料烏今春反攻　承諾持續軍火支援：全力確保抗俄成效

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

公園玩耍撫摸寵物犬　5歲女童「臉部頸部」被恐怖撕咬縫合50針

中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

長榮航空班機「駕駛艙玻璃驚見裂痕」　無飛安疑慮繼續飛抵目的地

陳勢安悲陷濃烈思念　半夜濕身「雨中狂奔」發洩！

LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

快訊／本土+19505、增65死　1個月大男嬰「家中無生命徵象」染疫亡

發錢了！中華電HiNet用戶達百萬「現金券、雙人旅遊」免費送

台企銀MA起薪最高飆到5.4萬　首波285個職缺開搶！

2美系外資喊賣旺宏　目標價最低下探27元

5人包600元吃喜酒　A不到離場蛋糕超氣！「真相」炸鍋了：無聊

台中檸檬餅百年老店「一福堂」大火狂燒9戶　老闆遭判刑

京元電董座李金恭：第一季需求較弱　Q2有望回復至六成

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

國際熱門新聞

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

匿名參訪PornHub成歷史　官方：註冊後才准看

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

25歲門將撲出12碼後倒地　比賽中猝死

《灌籃高手》社長手塚治驚傳逝世　享壽62歲

看齊巴菲特擁抱台積電　他分析後擬加大買進

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

即／羅馬尼亞發生規模5.6地震　深度10公里

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

美F-16戰機射歪糗了　1200萬飛彈直接進湖裡

中國研究揭地球內核「逆轉」　一天變更長

英王后卡蜜拉捨棄光之山　將戴瑪麗王后冠加冕

更多熱門

相關新聞

俄、烏球員在土耳其飯店打架

俄、烏球員在土耳其飯店打架

俄烏戰爭持續至今將屆滿一年，近日傳出俄羅斯和烏克蘭足球隊員在土耳其一間飯店起衝突，有名俄羅斯球員喝醉並公然對飯店工作人員不禮貌且拒絕道歉，引起紛爭，隨後就被烏克蘭球員揍了，傳出有4名俄國斯球員受傷，甚至骨折。

大巴黎憾負拜仁　姆巴佩認不該上場

大巴黎憾負拜仁　姆巴佩認不該上場

歐冠16強在即　內馬爾鬧氣氛

歐冠16強在即　內馬爾鬧氣氛

保全手牽手護進場　C羅也認誇張

保全手牽手護進場　C羅也認誇張

梅西傳出腿筋拉傷　將缺席12日賽事

梅西傳出腿筋拉傷　將缺席12日賽事

關鍵字：

足球守門員門將

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面