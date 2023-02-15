紐西蘭洪災至少3死！災民爬屋頂驚險獲救　8600人小鎮斷訊成孤島

▲ 豪克斯灣港口城市內皮爾（Napier）附近民眾在屋頂上等待直升機救援。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）在紐西蘭北島引發洪災，至少造成3人喪命，上萬人流離失所，數字預料仍會上升。道路和房屋被洪水淹沒，主要公路也因山崩或坍方被毀，導致難以掌握災情及救援，且部分地區對外聯繫中斷，恐怕出現斷水斷糧情形。

根據《衛報》，嘉布瑞爾正逐漸遠離紐西蘭，多數地區15日早晨天氣放晴，但北島部分地區所有交通、電力及通訊依然中斷。隔夜雖有約8萬戶復電，但15日估計仍有14.4萬戶停電。緊急事務管理部長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）15日坦言，「令人擔心的是仍有地區無電可用，仍有地區沒有訊號。」

因洪水氾濫淹沒家園，多達數百人爬到屋頂待救。起初因強風無法派出直升機，所幸15日上午在重災區豪克斯灣地區（Hawke’s Bay）就有300人在屋頂上獲救。

豪克斯灣至少已有2人死亡，一名婦女因山崩沖毀住宅身亡，另一人被發現陳屍岸邊；奧克蘭西海岸Muriwai海灘15日上午也尋獲一具遺體。

豪克斯灣部分地區15日上午水勢仍在上漲，市議會持續發布疏散命令。麥卡諾蒂坦言，死亡人數就算攀升也不意外，「但我們希望這種情形不會發生」。

▲▼ 豪克斯灣災情嚴重，被黃濁色泥水淹沒。（圖／路透）

北島部分社區持續斷訊斷電，災情令人擔憂。豪克斯灣小鎮懷羅阿（Wairoa）居民約有8600人，14日所有通訊系統仍處於癱瘓狀態，當地民防小隊15日凌晨使用衛星電話對外表示，「我們正在努力，但在地理上被孤立，面臨嚴峻挑戰」，鎮上僅剩1天份的食物和2天份的飲用水，燃料供應也有困難，「我們正努力確保民眾安全」。

紐西蘭交通網絡受到廣泛破壞，許多主要交通幹道因山崩中斷，麥卡諾蒂也指出，科羅曼德爾半島（Coromandel）受到重創，但幾乎無法進入，因為州級公路及地方道路都因坍方被毀。

截至15日上午，光是豪克斯灣就有9000人被迫疏散或失去家園，考量到北島仍有許多地區與外界中斷聯繫，人數預料仍會上升，傷者和房屋損壞數字目前尚不清楚。

政府持續呼籲民眾在必要時撤離，避免非必要外出。麥卡諾蒂說明，「如果留下來是安全的，就不需要離開。如果你有足夠的物資，那就待在原處，互相照顧。一切都會沒事的。」