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恐怖情人潑油點火！她成「巨大火球」徹底毀容　2幼女目睹全程

▲▼她遭焚淪「巨大火球」！男友點火後冷眼旁觀　2幼女目睹全程。（圖／翻攝自推特）

▲被害人與兇嫌育有2女。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

美國威斯康辛州一名26歲女子3年前的情人節遭到男友潑灑汽油點火，全身嚴重燒傷，而兩人年幼的孩子更是目睹了這一切。這場縱火事件導致她全身多處燒燙傷，儘管撿回一命，但已徹底毀容，甚至因為呼吸道受損，至今無法說話。她的男友最終因殺人未遂與縱火被判50年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的貝利（Savannah Bailey）2014年透過交友網站結識失業的傑佛森（Javaunte Jefferson），兩人隨即墜入愛河開始交往，並在2016年生下第一個女兒。誰知道孩子出生後，傑佛森卻突然變了一個人。

貝利說，從那時開始，男方不斷言語暴力她，甚至動手家暴，然而當她哭著要分手時，傑佛森又會低聲下氣道歉並承諾不會再惡言相向，但復合後又會重蹈覆轍。兩人就這樣分分合合，並再度迎來二女兒。身為2個女兒的媽媽，貝利一邊育兒一邊學習幼兒教育，同時還在速食店打工，承擔家計。

▲▼她遭焚淪「巨大火球」！男友點火後冷眼旁觀　2幼女目睹全程。（圖／翻攝自推特）

▲貝利因此徹底毀容，至今無法說話。（圖／翻攝自推特）

與此同時，傑佛森完全沒有提供任何幫助，也沒有為這個家提出任何經濟貢獻，甚至還會批評她亂花錢。儘管貝利一直想要結束這段關係，卻因為女兒以及自己心軟，數年內不斷分分合合。直到2020年2月的情人節，兩人計畫要出門約會，為了這場約會，貝利特地請媽媽幫她做了頭髮，怎知傑佛森看到後，非但沒有稱讚她漂亮，甚至還痛罵她亂花錢。

傑佛森指責她連稅都繳不起，竟然還把錢浪費在頭髮上，兩人因此大吵特吵。貝利告訴他，「如果你再不改變，我們之前就徹底玩完了。」當天返家後，貝利發現傑佛森離開家裡，她不以為意將女兒哄睡後便入睡。怎知幾個小時後，她一睜眼，發現傑佛森站在她旁邊，朝她潑灑汽油，並點火引燃。

大火瞬間將貝利吞噬，她全身起火地在房間內狂奔，而傑佛森就眼睜睜看著一切發生。當時分別為4歲與1歲的女兒也被動靜吵醒，目睹母親被燒的慘況，崩潰痛哭。隨後傑佛森把2個只穿著尿布的女兒丟到冰天雪地的戶外，並用沙發堵住大門，最後從後門逃走。

貝利全身是火地奔出屋外，並跳入雪地中降溫，隨後頂著劇痛找到女兒們。在看到女兒們毫髮無傷後，她便昏了過去，並被送往醫院搶救。她全身60%受到三級燒傷，昏迷3個多月才恢復意識，並接受超過15次的清創手術與多次的皮膚移植。

由於貝利的呼吸道受損，因此她至今無法說話，儘管醫生努力修復她的喉嚨，但仍然無法讓貝利重新說話。警方事後循線將傑佛森逮捕到案，傑佛森則在2021年3月被依謀殺未遂與縱火罪，判50年有期徒刑。而這起案件也對兩人的女兒造成嚴重心理創傷。

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