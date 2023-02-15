3立委舉行公聽會倡「新聞有價」　林楚茵：參考澳洲模式提出立法草案

▲范雲今天上午舉行首場數位平台和新聞媒體議價公聽會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈。民進黨立委范雲15日表示，跨國平台無償使用媒體產製的新聞內容，又幾乎壟斷數位廣告市場，擔憂新聞媒體業生存權將影響台灣的民主發展；民進黨立委林楚茵強調，她將提出相關立法草案，參考澳洲模式，透過立法促使平台和新聞媒體業者上談判桌，至於分潤則應該回歸市場商業機制。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天上午舉行首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請數位發展部官員、專家學者、新聞媒體業者與會發言。

范雲表示，數位時代來臨，大型跨國平台如Google、Meta長期在搜尋引擎、社群媒體上，無償使用媒體產製的新聞內容，又同時佔去國内7至8成的數位廣告，近乎壟斷國内的數位廣告市場，根據文化部調查，近5年雜誌出版品收入衰退約20%、雜誌廣告收人下滑近80%，近10年報紙的營收一路減少將近50%，新聞媒體業出現生存危機，若不設法改善，恐導致監督政府的第四權之死。

張廖萬堅說，他絕對支持用立法方式，規劃大型數位平台應該與新聞業協商分潤，新聞平台產製內容帶來流量的利益，幾乎都被平台所壟斷，當歐洲國家及澳洲都陸續端出對策，台灣的對策是什麼？他強調，應該儘速立法。

曾經擔任多年電視主播的林楚茵說明，她將提出相關立法草案，其中「新聞有價」就是立法宗旨，目前歐美及澳洲都訂定相關法律，澳洲的立法是「備而不用」，透過立法促使平台業者和新聞媒體業者上談判桌。她強調，政府應該作為仲介者而不是真正的裁罰者，政府的手不能直接深入談判桌，不能直接告訴雙方分潤怎麼進行，分潤應該回歸市場的商業機制。

數位發展部數位產業署專門委員陳慧慧進行簡報說，行政院已於2021年組成「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」擔任跨部會協商平台，目前已經開過會，邀請相關部會、平台及新聞產業代表，媒合雙方進行交流對話，當時包括Google和臉書母公司Meta都認同推動健全的新聞產業環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏。

陳慧慧說，數位發展部認同新聞有價，也認同新聞媒體的公益性與第四權，將持續與數位平台方溝通，儘速提出具體數位共榮方案並向新聞產業說明，另將持續與國家通訊傳播委員會（NCC）及文化部共同合作，再邀雙方進行第二輪對話會議，此外，公平會於必要時將協助新聞產業辦理申請聯合行為的豁免。