生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

▲透明寄生蟲在生魚片上蠕動。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

新加坡人妻Jayice Tan和丈夫前往連鎖賣場「唐吉訶德」，購買一碗10.80美元（約為新台幣328元）的海鮮丼飯當晚餐。夫妻倆原本開心享用，快吃完才發現生魚片上出現「不尋常的東西」，仔細看竟是一條透明細長的寄生蟲正在蠕動。

Jayice Tan在臉書發文表示，「一隻活生生而且正在蠕動的寄生蟲就在海鮮丼飯裡。我和丈夫非常震驚，更糟糕的是我們都吃了，而且幾乎吃完了。」她和老公從未在食物裡發現過寄生蟲，「看到這些影片讓我們想嘔吐，感覺很不舒服又很噁心。」

Went DON DON DONKI Singapore with my husb at 100AM mall to get some food just now. We were happily enjoying the food... 由 Jayice Tan 發佈於 2023年2月8日 星期三

新加坡唐吉軻德發言人表示，他們正與當事人取得聯繫，儘管公司盡一切努力確保食物品質，但若寄生蟲鑽入魚類或海鮮體內深處，可能還是無法完全移除。此外，寄生蟲會在水生環境自然繁殖，因此在野生捕撈的新鮮魚類及海鮮裡面發現，並不罕見。

唐吉軻德也在食品區四周張貼告示，提醒消費者「海獸胃線蟲（anisakis）可能出現在野生捕獲的海鮮，例如鯖魚、沙丁魚和魷魚」，如果發現寄生蟲應該通知店員，也可以透過冷凍或60℃以上高溫充分烹調來避免。

▲新加坡唐吉軻德在食品區張貼公告。（圖／翻攝新加坡唐吉軻德）



《海峽時報》寫道，海獸胃線蟲是一種寄生蟲，若攝入體內會引發感染，症狀包括腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等等。

新加坡食品局（SFA）表示，消費者食用生魚片時，應該意識到其中風險，因為未經烹調程序，可能有感染微生物或寄生蟲疾病的風險。儘管該國依照國際標準進行相關檢測，例如微生物病原體及寄生蟲檢驗，但「做為整體預防措施，免疫力較低的脆弱族群，例如孕婦、孩童、老年人、罹患糖尿病等慢性病者，不建議食用生魚片。」