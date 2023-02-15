美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

▲俄亥俄州火車出軌導致車上的化學物質外洩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國一列滿載化學物質的火車3日晚間在俄亥俄州（Ohio）東巴勒斯坦鎮出軌，導致車上的化學物質外洩，甚至起火燃燒，大量「毒煙」四處飄散。儘管當局表示這些化學物質對環境並無有害影響，但有當地居民表示，自己飼養的動物在火車開始燃燒後開始死亡，就連河中的魚群也無法倖免於難。

根據《路透社》、《商業內幕》報導，在火車出軌翻覆之後，東巴勒斯坦鎮（East Palestine）已經對平交道路口起1.6公里範圍內居民發布撤離令，儘管當下沒有傷亡報告，但列車載運的化學物質不斷外洩，火勢也讓「毒煙」不斷往外圍飄散，引發民眾恐慌。

▲▼大量黑煙直竄天際。（圖／達志影像／美聯社）



住在距離事故發生地點11英里（約17公里）外的布雷希爾斯（Amanda Breshears）表示，她所飼養的5隻雞在7日死亡，現場也沒有任何捕食者闖入的跡象，「我的監視器畫面顯示，我的雞在火車燃燒前完全沒事，開始燒之後，雞的行動速度就變慢，然後就死了。」

發生事故的火車由「諾福克南方鐵路公司」（Norfolk Southern Railway）負責營運，由於列車上載有高度易燃的危險物質，包含氯乙烯、乙二醇單丁醚、丙烯酸乙基己酯和異丁烯等化學物質。為了避免這些物質爆炸，因此當地官員在「可控制」的情況下，直接引燃氯乙烯。

▲救難人員穿著特殊防災衣物。（圖／達志影像／美聯社）



諾福克男方鐵路公司人員多伊奇（Scott Deutsch）表示，他們會在油罐車上鑽一個小洞來釋放化學物質，「這些物質會進入事先挖好的坑和壕溝裡，裡面會有照明彈來引燃這些物質。」當地官員也在記者會上向民眾保證，該地區的大部分水源是安全的，但仍建議居民先飲用瓶裝水

除了可能接觸到毒素的家養動物外，當地人也在溪流中發現大量死魚，俄亥俄州自然資源部（Ohio Department of Natural Resources）的官員也證實，他們在附近的四條水道中發現約3500條死魚，還統計出12個不同物種的死亡數，但這些物種都沒有被列為危險或瀕危。

▲相關人員在河中撈取死魚。（圖／路透）



當地居民霍雷澤（Taylor Holzer）表示，他在火車出軌後救助了4隻狐狸，牠們都有接觸化學物質的跡象，其中一隻症狀非常嚴重，來不及接受治療就死了，「牠有腹瀉和呼吸困難等症狀，牠無法眨眼也動不了，最後死在我的懷裡。」

有些居民也出現頭痛的狀況，擔心政府和鐵路公司未揭露有關汙染的潛在危險。據了解，火車載運的化學物質是氯乙烯，這種物質高度易燃且致癌，特別是透過呼吸攝入，而它燃燒時也會分解成其他有毒的化合物；但目前官方仍堅稱，空氣和水源採樣並無報告出任何危險。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，這列出軌火車由3個火車頭、150節車廂組成，準備從伊利諾州前往賓州，其中20節車廂載有危險物質。意外發生時有38節車廂出軌，包含10節載有危險物質的車廂；目前尚未公布脫軌原因。