美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

▲俄亥俄州火車出軌導致車上的化學物質外洩。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國一列滿載化學物質的火車3日晚間在俄亥俄州(Ohio)東巴勒斯坦鎮出軌,導致車上的化學物質外洩,甚至起火燃燒,大量「毒煙」四處飄散。儘管當局表示這些化學物質對環境並無有害影響,但有當地居民表示,自己飼養的動物在火車開始燃燒後開始死亡,就連河中的魚群也無法倖免於難。

根據《路透社》、《商業內幕》報導,在火車出軌翻覆之後,東巴勒斯坦鎮(East Palestine)已經對平交道路口起1.6公里範圍內居民發布撤離令,儘管當下沒有傷亡報告,但列車載運的化學物質不斷外洩,火勢也讓「毒煙」不斷往外圍飄散,引發民眾恐慌。

▲▼大量黑煙直竄天際。(圖/達志影像/美聯社)



住在距離事故發生地點11英里(約17公里)外的布雷希爾斯(Amanda Breshears)表示,她所飼養的5隻雞在7日死亡,現場也沒有任何捕食者闖入的跡象,「我的監視器畫面顯示,我的雞在火車燃燒前完全沒事,開始燒之後,雞的行動速度就變慢,然後就死了。」

發生事故的火車由「諾福克南方鐵路公司」(Norfolk Southern Railway)負責營運,由於列車上載有高度易燃的危險物質,包含氯乙烯、乙二醇單丁醚、丙烯酸乙基己酯和異丁烯等化學物質。為了避免這些物質爆炸,因此當地官員在「可控制」的情況下,直接引燃氯乙烯。

▲救難人員穿著特殊防災衣物。(圖/達志影像/美聯社)



諾福克男方鐵路公司人員多伊奇(Scott Deutsch)表示,他們會在油罐車上鑽一個小洞來釋放化學物質,「這些物質會進入事先挖好的坑和壕溝裡,裡面會有照明彈來引燃這些物質。」當地官員也在記者會上向民眾保證,該地區的大部分水源是安全的,但仍建議居民先飲用瓶裝水

除了可能接觸到毒素的家養動物外,當地人也在溪流中發現大量死魚,俄亥俄州自然資源部(Ohio Department of Natural Resources)的官員也證實,他們在附近的四條水道中發現約3500條死魚,還統計出12個不同物種的死亡數,但這些物種都沒有被列為危險或瀕危。

▲相關人員在河中撈取死魚。(圖/路透)



當地居民霍雷澤(Taylor Holzer)表示,他在火車出軌後救助了4隻狐狸,牠們都有接觸化學物質的跡象,其中一隻症狀非常嚴重,來不及接受治療就死了,「牠有腹瀉和呼吸困難等症狀,牠無法眨眼也動不了,最後死在我的懷裡。」

有些居民也出現頭痛的狀況,擔心政府和鐵路公司未揭露有關汙染的潛在危險。據了解,火車載運的化學物質是氯乙烯,這種物質高度易燃且致癌,特別是透過呼吸攝入,而它燃燒時也會分解成其他有毒的化合物;但目前官方仍堅稱,空氣和水源採樣並無報告出任何危險。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)表示,這列出軌火車由3個火車頭、150節車廂組成,準備從伊利諾州前往賓州,其中20節車廂載有危險物質。意外發生時有38節車廂出軌,包含10節載有危險物質的車廂;目前尚未公布脫軌原因。

As the media concentrates on the #SuperBowl the environmental disaster that’s taking place in East Palestine, Ohio is being ignored.



A train derailment last week sparked a major chemical fire that is a danger to human life. Please start pic.twitter.com/N3gVy9PNht… https://t.co/nQjYydEbCP