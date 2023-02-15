「不明飛行物」現蹤羅馬尼亞　鄰國摩爾多瓦一度關閉領空

▲一架米格-21和德英空軍的2架歐洲颱風戰鬥機飛越羅馬尼亞。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

東歐國家羅馬尼亞14日在東南部領空發現不明飛行物，外觀看起來疑似氣象氣球。值得注意的是，鄰國摩爾多瓦（Moldova）同一天出於不明安全原因短暫關閉領空，但羅馬尼亞國防部並未將兩起事件連結起來。

羅馬尼亞國防部表示，空軍偵測到不明飛行物在11000公尺高度飛行，10分鐘後派出2架米格-21戰鬥機（MiG 21 LanceR）緊急前往偵察，但機組人員在那裡待了30分鐘，不論透過視線或雷達都未能確認氣球位置，於是返回基地。

▲摩爾多瓦奇西瑙國際機場（Chisinau International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

中國間諜氣球風波持續延燒，美軍4日擊落入侵領空的其中一顆氣球後，連續多天出動戰機射下不明飛行物，日本、台灣、加拿大等國也紛紛有消息指出曾經目擊過類似物體。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）10日接受美國之音專訪透露，美方認定那就是監視氣球，且設備與美方所知解放軍的監視項目雷同，中國氣球已經飛過40至50個國家，目前美方正與這些國家進行接觸。